    • 16 de abril de 2026 - 11:40

    Maltrato animal: lo filmaron cuando levantó a un perrito del cuello y lo arrojó con violencia al piso

    El agresor, de 46 años, estaba al cuidado del animal, que pertenece a la hija de su pareja.

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    Un violento caso de maltrato animal conmocionó en las últimas horas luego de que se difundiera un video en el que un hombre arroja con fuerza a un perro contra el piso dentro de un edificio en el barrio porteño de Palermo.

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    El episodio ocurrió el martes por la noche en un inmueble ubicado en la calle Fitz Roy al 2400. Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, un perro de tamaño pequeño baja hasta la planta baja y se acerca a la puerta de ingreso, seguido por un hombre de 46 años.

    En un momento, y sin que mediara provocación, el sujeto cambia su actitud, toma al animal del cuello, lo levanta en el aire y lo arroja violentamente contra el piso. El perro queda inmóvil y con evidentes signos de dolor. Luego, el agresor lo levanta y lo sube nuevamente al ascensor.

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    Los gemidos del animal alertaron a una vecina, quien revisó las cámaras de seguridad y, tras intentar dialogar con el hombre sin éxito, decidió dar aviso al 911.

    Efectivos policiales acudieron al lugar y constataron que el perro presentaba lesiones y dificultades para caminar. Tras observar las imágenes, procedieron a la detención del acusado, quien quedó imputado por maltrato animal.

    Según trascendió, el hombre tenía a su cuidado la mascota, que pertenece a la hija de su pareja. El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA).

    El hecho reavivó el debate sobre la legislación vigente en materia de protección animal, ya que las penas previstas son excarcelables, lo que genera cuestionamientos sobre su alcance frente a este tipo de episodios de extrema violencia.

    El video:

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