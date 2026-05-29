    • 29 de mayo de 2026 - 07:44

    Boca Juniors se quedó afuera de la Copa Libertadores y las redes sociales explotaron de memes

    La derrota del Xeneize hizo que las redes se llenaran de memes. Mirá los más ingeniosos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la noche del jueves, Boca sumó una de las frustraciones más grandes del año al quedar eliminado de manera prematura y sorpresiva ante la Universidad Católica de Chile en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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    A pesar de que el equipo dependía de sí mismo en una Bombonera repleta para sellar su clasificación a los octavos de final, el elenco conducido por Claudio Úbeda careció de ideas, sufrió el planteo de los chilenos y terminó padeciendo una durísima derrota por 1-0 con el gol de Clemente Montes.

    Ante este panorama fatídico, los fanáticos del fútbol no dudaron y explotaron todas las redes sociales con todo tipo de memes y reacciones de los más graciosos.

    Los mejores memes y reacciones

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