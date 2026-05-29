Boca Juniors se quedó afuera de la Copa Libertadores y las redes sociales explotaron de memes

La derrota del Xeneize hizo que las redes se llenaran de memes. Mirá los más ingeniosos.

En la noche del jueves, Boca sumó una de las frustraciones más grandes del año al quedar eliminado de manera prematura y sorpresiva ante la Universidad Católica de Chile en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A pesar de que el equipo dependía de sí mismo en una Bombonera repleta para sellar su clasificación a los octavos de final, el elenco conducido por Claudio Úbeda careció de ideas, sufrió el planteo de los chilenos y terminó padeciendo una durísima derrota por 1-0 con el gol de Clemente Montes.

Ante este panorama fatídico, los fanáticos del fútbol no dudaron y explotaron todas las redes sociales con todo tipo de memes y reacciones de los más graciosos.

Los mejores memes y reacciones image

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