    • 28 de mayo de 2026 - 06:52

    Boca Juniors se juega su última carta para seguir en la Copa Libertadores

    Boca, sin margen de error, recibirá este jueves desde las 21,30 a Católica de Chile obligado a ganar para seguir en la Copa Libertadores.

    Punto límite. Para Boca Juniors será ganar o ganar ante Católica si es que pretende seguir en la Copa Libertadores.

    Punto límite. Para Boca Juniors será ganar o ganar ante Católica si es que pretende seguir en la Copa Libertadores.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors recibirá este jueves a la Universidad Católica de Chile, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con la obligación de ganar para meterse en los octavos de final.El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

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    El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota David Rodríguez. Boca llega a este encuentro en un momento más que delicado, ya que arrastra tres partidos sin ganar en esta Copa Libertadores y está obligado a sumar de a tres para clasificar a los octavos de final.

    En la última fecha, los dirigidos por Claudio Úbeda protagonizaron un discreto empate como local por 1-1 frente a Cruzeiro de Brasil, en un encuentro donde disputaron gran parte del segundo tiempo con un jugador más.

    De cara a este enfrentamiento, Boca no podrá contar con varias de sus figuras, como el mediocampista Santiago Ascacíbar, quien debe cumplir una fecha de suspensión, además del delantero uruguayo Miguel Merentiel, este último lesionado.

    Universidad Católica, por su parte, lidera con 10 puntos, aunque una derrota complicaría seriamente su panorama y pasaría a depender de lo que ocurra entre Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.

    CALCULADORA EN MANO

    Boca recibirá este jueves a la Universidad Católica de Chile, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y sus hinchas estarán con la calculadora ya que el "Xeneize" está en una situación muy delicada.

    Los dirigidos por Claudio Úbeda llegan a este encuentro en la tercera posición del Grupo D con solo siete puntos, por lo que de mantener esta posición caerían a los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo chileno, por su parte, lidera con 10 puntos, aunque una derrota lo complicaría seriamente.

    En este contexto, el único resultado que le sirve a Boca para clasificar es ganar, ya que en caso de empatar solo podriá igualar en puntos a Cruzeiro de Brasil, que está segundo con ocho unidades, aunque los brasileros avanzarían por el criterio de desempate olímpico en el que se toman en cuenta los resultados entre ambos equipos.

    De esta manera, si Boca gana se aseguraría la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América y solo tendría que esperar por el resultado entre Cruzeiro y Barcelona de Ecuador para definir si avanza primero o segundo.

    Si Boca gana y Cruzeiro no suma de a tres, el "Xeneize" finalizará en la primera posición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los brasileros jugarán en condición de local ante un rival que no tiene chances ni siquiera de terminar tercero para ir a los playoffs de la Copa Sudamericana, por lo que serán los grandes candidatos a quedarse con la victoria.

    POSIBLES ESCENARIOS

    Terminará primero si le gana a Universidad Católica y Cruzeiro no derrota a Barcelona

    Terminará segundo si le gana a Universidad Católica y Cruzeiro derrota a Barcelona

    Quedará eliminado si empata o pierde contra Universidad Católica

    PROBABLES FORMACIONES

    Boca Juniors

    Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

    Universidad Católica

    Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

    Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

    Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

    Hora: 21:30.

    TV: Fox Sports y Disney+ Premium

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