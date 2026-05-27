Goleada y recuperación: River venció a Blooming y se aseguró el primer lugar en su zona en la Copa Sudamericana

River goleó 3-0 a Blooming y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana como líder del Grupo H, con 14 puntos, al término de la sexta y última fecha de la fase de grupos disputada en el Estadio Monumental. Maximiliano Salas, Fausto Vera —de penal— y el juvenil Lucas Silva anotaron los goles del triunfo ante un rival ya eliminado y sin recursos para resistir la superioridad local.

El partido se desarrolló en un clima tenso. Las tribunas, ocupadas al 65%, reflejaron la decepción de los hinchas del Millonario tras la derrota del domingo ante Belgrano por 3-2 en la final del Torneo Apertura. Varios jugadores fueron silbados durante la presentación de los equipos —entre ellos Bustos, Rivero, Pezzella y el propio Salas— y el plantel salió al entretiempo con el mismo recibimiento adverso tras no haber podido abrir el marcador pese al dominio.

El primer tiempo dejó más frustración que certezas. A los 9 minutos, el árbitro peruano Roberto Pérez Gutiérrez sancionó penal para River Plate por una falta de Marc Enoumba sobre Tomás Galván, aunque la acción generó dudas. Salas se hizo cargo de la ejecución y estrelló el remate en el palo izquierdo del arquero Gustavo Almada, quien fue la figura del primer tiempo con varias intervenciones ante un equipo local que acumuló ocasiones sin eficacia.

El complemento cambió el panorama. Lucas Martínez Quarta, capitán del equipo y figura de la noche, lideró el empuje ofensivo desde la zaga: intentó una chilena que rozó el travesaño y luego asistió a Salas para que el delantero se redimiera a los 11 minutos del segundo tiempo. El gol, con un remate al primer palo tras recibir dentro del área, abrió el marcador y distendió el ambiente en el Monumental.

A los 23 minutos de la segunda etapa, Pérez Gutiérrez señaló un nuevo penal, esta vez por falta de Matías Abisab sobre Joaquín Freitas, ratificado por el VAR. En esta ocasión, Vera tomó la responsabilidad y no perdonó: remate al medio, Almada se arrojó a su izquierda y la pelota entró limpia para el 2-0. Fue el primer gol del mediocampista con la camiseta de River.

El tercero llegó con una cuota de espectáculo. A los 39 minutos del segundo tiempo, Silva recibió un pase atrás de Martínez Quarta fuera del área y conectó un derechazo esquinado junto al palo derecho de Almada. El juvenil cerró así la goleada con su primer tanto como profesional.

Con el resultado, River terminó como puntero del Grupo H con 14 unidades, por encima de Bragantino —que derrotó 2-0 a Carabobo en Brasil— y aseguró el pasaje directo a los octavos de final, instancia en la que aguarda al rival que salga del repechaje entre los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Copa Libertadores.

El equipo de Eduardo Coudet llegó al partido con una larga lista de ausentes. Las lesiones de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, sumadas a las convocatorias de Matías Viña y Juan Fernando Quintero a sus respectivas selecciones para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya eran bajas confirmadas. A último momento, Facundo Colidio —el jugador más desequilibrante del equipo en las últimas fechas— quedó descartado por una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha, secuela de la final ante Belgrano. En su lugar, Coudet apostó por Salas como titular.

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana se realizará el viernes, y allí se conocerá el próximo rival del Millonario en el certamen continental. Un dato no menor: salvo Botafogo (16 puntos), todos los rivales que le toquen de aquí hasta la semifinal inclusive a River Plate, la serie la definirá en condición de local.