    • 27 de mayo de 2026 - 22:00

    El diputado Jorge Chica le llevó una imagen de la Difunta Correa a Chiqui Tapia para acompañar a la Selección rumbo al Mundial 2026

    Chica y el mendocino Martín Aveiro visitaron al presidente de la AFA en Ezeiza y le entregaron una figura de la Difunta Correa.

    Jorge Chica y Claudio Chiqui Tapia junto con la imagen de la Difunta Correa que acompañará a la Selección en el Mundial 2026.

    Jorge Chica y Claudio Chiqui Tapia junto con la imagen de la Difunta Correa que acompañará a la Selección en el Mundial 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    En una visita cargada de simbolismo y mística futbolera, el diputado nacional sanjuanino Jorge Chica se reunió este miércoles con Claudio Chiqui Tapia en el predio de la AFA en Ezeiza y le entregó una imagen de gran tamaño de la Difunta Correa para acompañar a la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.

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    La figura, aparentemente confeccionada en yeso y resguardada dentro de una caja de madera, fue entregada como un símbolo de fe, protección y esperanza para el plantel argentino en el nuevo camino mundialista.

    Chica asistió junto al diputado mendocino Martín Aveiro al predio de AFA. Este miércoles por la noche el exsecretario de Deportes por San Juan compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la fuerte conexión espiritual entre Tapia y la Difunta Correa, una devoción conocida públicamente mucho antes de la consagración de Argentina en Qatar 2022.

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    “Llevamos a la Difunta Correa, como símbolo de fe, protección y esperanza para que acompañe e ilumine a nuestra Selección Nacional en el camino hacia el Mundial 2026, cuidando a cada uno de los jugadores que representarán a la Argentina con orgullo y pasión. De raíces sanjuaninas y profundamente devoto, Claudio Tapia volvió de Qatar y le ofrendó la Copa del Mundo a la Difunta Correa. Por eso, con mucha fe e ilusión, creemos que San Juan también hace su aporte en la búsqueda de la cuarta estrella”, expresó el legislador sanjuanino.

    La relación entre Tapia y la Difunta Correa no es nueva. Tras la histórica coronación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el presidente de la AFA llevó la Copa del Mundo al santuario sanjuanino como gesto de agradecimiento, reforzando una tradición de fe que ahora vuelve a aparecer en la previa de un nuevo desafío mundialista.

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