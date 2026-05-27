El sanjuanino Gonzalo Leiva fue convocado a la Primera de Racing para enfrentar a Independiente Petrolero

El mediocampista sanjuanino de 19 años integra la lista para el duelo ante el conjunto boliviano.

El futbolista sanjuanino Gonzalo Leiva recibió su primera convocatoria al plantel profesional de Racing Club y formará parte de la nómina para enfrentar a Independiente Petrolero por la última fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará este miércoles desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda y tendrá un valor más emocional que deportivo para Racing, que ya quedó eliminado del certamen tras igualar 2-2 frente a Caracas. El conjunto argentino cerrará así una campaña continental por debajo de las expectativas, marcada además por la reciente salida del entrenador Gustavo Costas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2059430943237066912&partner=&hide_thread=false La nómina de convocados de Sebastián Romero para enfrentar mañana a Independiente Petrolero. pic.twitter.com/5DeXyCGJHe — Racing Club (@RacingClub) May 27, 2026

En este escenario, Sebastián “Chirola” Romero quedó al frente del equipo de manera interina y decidió incluir por primera vez al volante sanjuanino de 19 años, una de las promesas que actualmente se desempeña en la Reserva académica.

Leiva viene teniendo continuidad en la Reserva de Racing y su convocatoria representa un importante paso en su carrera profesional. La Academia afrontará el partido ante el conjunto boliviano —también sin chances de clasificación— con varios juveniles y algunas ausencias destacadas en el plantel principal.