    • 27 de mayo de 2026 - 15:47

    Seleccionado Sanjuanino de Tiro participó en el Nacional "Caudillos Riojanos 2026"

    El grupo sanjuanino representando al Tiro Federal tuvo un buen desempeño en la fecha del calendario nacional que se disputó en La Rioja.

    Presencia. El Tiro sanjuanino se destacó en el Torneo Nacional Caudillos Riojanos.

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La 26ª edición del Torneo Nacional "Caudillos Riojanos 2026" se realizó con total éxito entre el 22 y el 24 de mayo de 2026. El prestigioso certamen de tiro deportivo fue organizado en las instalaciones del Tiro Federal La Rioja y reunió a más de 150 tiradores pertenecientes a 30 instituciones y 13 provincias de todo el país.

    El seleccionado sanjuanino de tiro obtuvo podios en distintas disciplinas en un evento nacional que convoco a tiradores de todo el país, los sanjuaninos Elías Tello, Ignacio Grígolo y Mario Riveros participaron en dicho evento.

    Resultados de tiradores de San JuanMario Riveros tuvo una destacada actuación en categoría veteranos:1º en carabina neumática 10 mts1º en carabina 22 - 50 mts - 3 posiciones2º en carabina tendido - 50 mts OPEN Por su parte, Elias Tello en categoria hombres Junior obtuvo el 4º puesto en Pistola Neumática en 10 metros.27º Puesto en rifle cañón de quiebre 10 metros.Ignacio Grígolo en categoria hombres mayores finalizó 14º lugar en carabina neumática 10 metros.

