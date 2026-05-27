El nadador sanjuanino Bautista Lima cosechó oro en el Torneo Promesas Olímpicas en Chile

Lima, nadador de enorme futuro, se quedó con el Oro en Postas y fue campeón del certamen junto al seleccionado argentino en Santiago de Chile.

El futuro de la natación parece tener crédito abierto para San Juan. Y en la contundente muestra de eso sobra con detallar la cosecha de medallas del nadador sanjuanino Bautista Lima que este pasado fin de semana mostró su potencial en Santiago de Chile.

Bautista Lima -categoría 2014- fue convocado por la Selección Argentina de Natación para participar del Torneo Promesas Olímpicas Sudamericana realizado este fin de semana en Santiago de Chile desde el viernes 22 al domingo 24.

Lima, alumno de la Escuela Pedro Nolasco Fonseca, terminó por confirmar que las expectativas puestas en su rendimiento por parte del cuerpo técnico del seleccionado argentino estaban más que bien sustentadas, abriendole un camino prometedor en un futuro cercano.

Bautista tuvo un calendario más que intenso en Santiago de Chile. Las pruebas q compitió fueron: 200metros combinados, donde logró el 5to lugar, * 400metros libres donde fue tercero, * 100metros mariposa quedando en segundo lugar, * 200metros libres en el tercerr lugar. Y en las Postas logró el oro. Primero en 4x100metros libres y luego en 4x1000metros combinados. Con esos rendimientos, el sanjuanino Lima terminó aportando para la consagración del equipo argentino en el primer lugar.