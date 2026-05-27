    • 27 de mayo de 2026 - 20:48

    El Desafío Ruta 40 regresa a San Juan este jueves: por dónde pasará la competencia y a qué hora arribará el primer vehículo

    Desde la organización dieron a conocer la zona de espectadores de la etapa 4 que unirá San Rafael con San Juan. Los fanáticos deberán ir hasta el Sur de la provincia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Desafío Ruta 40 volverá a pisar suelo sanjuanino este jueves con la disputa de la cuarta etapa de la competencia, que unirá la ciudad mendocina de San Rafael con la provincia de San Juan en un recorrido marcado por la dureza del terreno y los constantes cambios de ritmo. Los fanáticos sanjuaninos deberán trasladarse al Sur para ver el paso de la competencia.

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    Una zona de espectadores: será en Los Berros

    Es que la organización confirmó que en territorio sanjuanino habrá una sola zona habilitada para el público, ubicada en el departamento Sarmiento. El punto de espectadores estará en la localidad de Los Berros. Para llegar, se deberá tomar desde el cruce de las rutas nacionales 40 y 153 por esta última vía en dirección a Los Berros y avanzar unos 39 kilómetros hasta el sector indicado. Desde la organización solicitaron seguir las instrucciones de la Policía para ubicarse de manera correcta y segura.

    Se estima que el paso del primer vehículo será cerca de las 12.30 del mediodía.

    La etapa promete ser una de las más exigentes de la competencia. El recorrido comenzará atravesando imponentes paisajes del norte mendocino, donde los pilotos deberán afrontar un ascenso que superará los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En ese tramo predominan los caminos sinuosos, retomes y profundos precipicios, en una sección típica de rally que pondrá a prueba la precisión de navegación.

    Con el avance de la travesía, los caminos montañosos darán paso a ríos secos y sectores donde la traza desaparecerá en distintos momentos, obligando a los competidores a extremar la atención para validar correctamente cada waypoint y no desviarse del recorrido.

    En el tramo final, la carrera ingresará en un río seco con mucho trial, una sección que exigirá al máximo tanto el estado físico de los pilotos como la resistencia mecánica de los vehículos. Los últimos kilómetros volverán a ofrecer los clásicos guadales sanjuaninos, veloces pero complejos, que suelen transformarse en uno de los mayores desafíos de la competencia.

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