Desafío Ruta 40: el sudafricano Lategan dominó en las dunas de San Rafael y en motos, Sanders no para

Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) aprovechó que salía octavo para completar una excelente etapa en San Rafael siguiendo las huellas de los pilotos que iban por delante. Así, consiguió el mejor tiempo desde el segundo control intermedio y mantuvo ese puesto hasta el final, ganando la tercera etapa del Desafío Ruta 40.

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El Desafío Ruta 40 regresa a San Juan este jueves: por dónde pasará la competencia y a qué hora arribará el primer vehículo

El Desafío Ruta 40 regresará este jueves a San Juan, con dos zonas de espectadores confirmadas en Los Berros y la Quebrada de Los Helechos, previendo que sobre el mediodía pase el primer competidor por esas zonas.

Pero este miércoles, en San Rafael, el segundo lugar fue para Sébastien Loeb (Dacia Sandriders). Invirtió los papeles con su compañero Nasser Al Attiyah, que había ganado la especial del martes, y se subió al podio con tiempo de 4 horas, 16 minutos y 10 segundos, después de estar entre los cuatro mejores en todos los controles de tiempo.

Tercero terminó el estadounidense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing), tras 4 horas, 18 minutos y 57 segundos. Sacó a Al Attiyah del podio en el último tramo, ya que tras 374 kilómetros el catarí llevaba mejor registro.

Carlos Sainz (Ford Racing), que partía de la decimosexta posición, perdió más de media hora a causa de un problema mecánico en las dunas de Nihuil, para terminar abandonando la etapa al no poder resolver el problema. Mejor le fue a su compañero de equipo Nani Roma (4h21:46), quien fue más rápido que el martes y terminó quinto.

En cuanto a la General del rally-raid argentino, el portugués Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing), líder hasta este martes, se quedó parado tras 94 kilómetros al chocar con Lucas Moraes en un golpe que provocó que ambos abandonaran, por lo que perdió el primer puesto. Ahora, el podio lo forman Lategan, Quintero (a 1:39) y Al Attiyah (a 5:28).

SANDERS INVICTO

Daniel Sanders continúa con un ritmo aplastante en el Desafío Ruta 40 y se ha llevado el tercer tramo cronometrado «San Rafael – San Rafael» en el ‘1-2’ de KTM con Luciano Benavides en el segundo puesto. El salteño dominó buena parte de la tercera etapa, hasta que su compañero australiano lo superó en el kilómetro 341. Allí se mantuvo hasta el cierre del SS3, lo que le permite hilvanar tres triunfos parciales consecutivos.

Finalmente, la distancia con el reciente ganador del Rally Dakar 2026 fue de 58 segundos, considerando la bonficación de 2m50s producto de haber abierto camino en terreno mendocino. Tras ellos figuró la mejor Honda, con Tosha Schareina al mando, a 2m37s de los pilotos de KTM.

Así las cosas, «Chucky» Sanders sostiene el primer lugar en la clasificación general, estirando la ventaja por encima de los 13 minutos sobre el español Schareina, quien figura a 13m38s. Tras ellos aparece Benavides, a 15m58s del piloto de Australia.

En cuanto al resto de los argentinos, Martín Duplessis destacó con el 19° lugar en la general a 38m56s, mientras que arribó séptimo en la divisional Rally2. Jeremías Pascual (Kove) se ubicó 20° en el acumulado, a 41m49.

Entre los pilotos de Rally2, figuró octavo. Por su parte, Santiago Rostan (KTM) figuró en la 22° posición a 1h00m50s, metiendose además en el Top 10 de Rally2. Baltazar Frezze fue el mejor entre los de RVM, finalizando 25° en el general y 13° en Rally2.

Más atrasados estuvieron el sanjuanino Alberto «Puchi» Ontiveros (32°), Joaquín Debeljuh (34°) y Julián Sánchez Dabin (35°).