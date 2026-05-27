    • 27 de mayo de 2026 - 20:26

    Santiago Nesman vuelve a casa: el alero llega a Urquiza para la recta final de la Liga

    Formado en el básquet sanjuanino y con experiencia en Italia y la Liga Argentina, Santiago Nesman estará disponible este viernes 29 de mayo ante Sparta.

    Regreso. Santiago Nesman se convirtió en refuerzo de Urquiza para la Liga Federal.

    Regreso. Santiago Nesman se convirtió en refuerzo de Urquiza para la Liga Federal.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Atlético Urquiza confirmó la incorporación del alero Santiago Nesman para disputar los playoffs de la Liga Federal de Básquet 2026. La habilitación fue otorgada por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) luego de que la dirigencia completara los trámites tras la salida de Ismael Sarruff por lesión.

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    Nesman no llegó de casualidad. El alero reconoció que desde que Urquiza confirmó su participación en el torneo ya pensaba en la posibilidad: "Saqué el calendario, empecé a calcular cuándo podíamos terminar en Jujuy, consulté y me dijeron que no se iba a poder". La única vía era un recambio por lesión. Cuando esa situación se presentó, no dudó en aprovecharla.

    El jugador llega con rodaje. Completó la temporada con Jujuy Básquet en la Liga Argentina, segunda división del básquetbol organizado por la CAB, y antes de oficializarse ya había participado de un encuentro del torneo apertura local para integrarse al esquema del cuerpo técnico. Su lectura fue clara: "Todo suma. Creo que suma más que un entrenamiento".

    DE SAN JUAN AL MUNDO

    La trayectoria de Nesman está marcada por una decisión tomada a los 17 años: salir de San Juan para crecer. Pasó por Jáchal, tuvo una experiencia en Italia y recibió el llamado de la preselección nacional. En cada etapa encontró algo para llevarse. "Al estar afuera, uno tiene que ser mucho más profesional. Nadie te dice nada, pero vos solo tenés que darte cuenta de qué es lo que te hace bien. Creo que he mejorado bastante y siempre traté de sacar lo bueno de cada club y de cada lugar", explicó.

    Sobre el básquet provincial, Nesman fue directo: hay talento, pero faltan proyectos. "Hay jugadores buenos, pero todos tienen que irse a jugar afuera porque acá por ahí no hay proyecto". Es por eso que valoró lo que está construyendo Urquiza: un plantel conformado casi íntegramente por jugadores de la provincia que compite de igual a igual en una conferencia de alto nivel.

    CIERRA URQUIZA

    Este viernes, el alero tendrá su primer partido oficial con la camiseta de Urquiza ante Sparta. El equipo llega a la cita con el impulso de una fase regular sólida, y un triunfo daría confianza al grupo antes de los playoffs. Nesman ya trabaja el scouting del rival junto al cuerpo técnico y no lo toma como un trámite: "Como esto lo tomo como un trabajo, hay que ser responsable en todo. Es superimportante conocer al rival para que el día del partido no te sorprenda nada".

    Fuente: Prensa Urquiza.

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