    • 20 de mayo de 2026 - 21:23

    En el final, River empató ante Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos de la Copa Sudamericana

    El juvenil Lautaro Pereyra marcó la igualdad a los 92 minutos y mantiene el invicto del Millonario en la cita continental

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    River Plate empató 1-1 frente a RB Bragantino en el estadio Estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y quedó a un paso de la clasificación a los octavos de final.

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    El conjunto brasileño abrió el marcador a los 34 minutos por intermedio de Alix Vinicius De Souza, mientras que Lautaro Pereyra selló la igualdad en tiempo de descuento del segundo tiempo para el equipo dirigido por Eduardo Coudet.

    Con este resultado, el Millonario podría llegar clasificado a la última jornada si Carabobo FC deja puntos en el camino este jueves frente a Blooming, encuentro que se disputará en Paraguay luego de que los clubes bolivianos perdieran la localía debido a la delicada situación social en ese país.

    Pensando en la final del próximo domingo ante Belgrano, River preservó a varios habituales titulares. El encuentro decisivo se jugará desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes y podría representar el primer título de Coudet desde su llegada al club como sucesor de Marcelo Gallardo.

    Además, para el viaje a Córdoba se espera el regreso de diferentes futbolistas, entre ellos Santiago Beltrán, quien volvió a ocupar el arco tras la expulsión sufrida ante Carabobo en Venezuela.

    Luego de la final frente al Pirata, el conjunto de Núñez cerrará su participación en la fase de grupos de la Sudamericana el próximo miércoles ante Blooming en el Monumental. Si Carabobo derrota a los bolivianos este jueves, a River le alcanzará con un empate para asegurar su clasificación directa a octavos de final y evitar el playoff contra un tercero proveniente de la Copa Libertadores.

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