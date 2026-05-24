    • 24 de mayo de 2026 - 13:21

    Polémica y final histórica: Belgrano venció 3-2 a River y se consagró campeón por primera vez en su historia

    Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura tras una final cargada de tensión y controversias en el Estadio Mario Alberto Kempes. Un penal revisado por el VAR, la expulsión de Eduardo Coudet y un doblete agónico de Nicolás “Uvita” Fernández marcaron la definición ante River Plate.

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    Uvita Fernández, el héroe de Belgrano campeón del Apertura 2026.

    "Uvita" Fernández, el héroe de Belgrano campeón del Apertura 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fútbol argentino tuvo una final inolvidable, atravesada por el dramatismo y una fuerte polémica arbitral. Belgrano derrotó 3-2 a River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes y conquistó el Torneo Apertura 2026, el primer título de Primera División en la historia del club cordobés.

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    El pirata campeón

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    La definición parecía quedar en manos de River, que ganaba 2-1 a pocos minutos del cierre, pero todo cambió en una secuencia que desató protestas, discusiones y un final frenético. A los 39 minutos del segundo tiempo, Nicolás “Uvita” Fernández remató dentro del área y la pelota impactó en el brazo de Lautaro Rivero. El árbitro Yael Falcón Pérez dejó seguir la jugada, aunque segundos después recibió el llamado del VAR, encabezado por Leandro Rey Hilfer.

    La polémica del VAR

    Tras revisar la acción en el monitor, el juez cobró penal para Belgrano en una decisión que generó una inmediata reacción de los jugadores y el cuerpo técnico de River. Eduardo “Chacho” Coudet explotó contra el fallo y terminó expulsado en medio de los reclamos. Fernández tomó la responsabilidad, ejecutó con tranquilidad y marcó el 2-2 que cambió el clima de la final.

    El golpe fue letal para River. Apenas tres minutos más tarde, Franco Vázquez desbordó por la izquierda y lanzó un centro que atravesó toda el área. Por el segundo palo apareció nuevamente Fernández, que conectó de volea para sellar el 3-2 definitivo y desatar la locura de los hinchas piratas en Córdoba.

    Hasta ese tramo decisivo, el conjunto millonario había hecho méritos para quedarse con el título. Facundo Colidio abrió el marcador tras una buena combinación ofensiva, aunque Leonardo Morales empató rápidamente de cabeza para Belgrano. En el complemento, Tomás Galván volvió a adelantar a River con una definición cruzada y parecía encaminar al equipo hacia una nueva consagración.

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    Sin embargo, la polémica terminó condicionando el desenlace. La sanción del penal se convirtió en el gran foco de discusión de la noche y dejó un fuerte malestar en River, que consideró exagerada la interpretación arbitral. Del otro lado, Belgrano defendió la decisión y celebró una remontada épica que quedará grabada en la memoria de sus hinchas.

    El Pirata cerró así una campaña memorable. En los playoffs eliminó a Talleres en el clásico cordobés, luego dejó en el camino a Unión y superó por penales a Argentinos Juniors antes de quedarse con una final histórica ante River.

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    Además de obtener el primer campeonato de su historia en la máxima categoría, Belgrano aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores y sumó un nuevo capítulo dorado frente al Millonario, rival con el que mantiene antecedentes imborrables en instancias decisivas.

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