    • 21 de mayo de 2026 - 09:06

    Tras empatar con RB Bragantino, qué necesita River para clasificarse a los octavos de la Copa Sudamericana

    El Millonario empató anoche con Bragantino y no pudo asegurar su pase a la fase eliminatoria en la quinta jornada de la fase de grupos del certamen continental.

    El empate de River ante Bragantino postergó la clasificación a Octavos del Millonario.&nbsp;

    El empate de River ante Bragantino postergó la clasificación a Octavos del Millonario. 

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    Lo positivo para el Millonario es que todavía depende de sí mismo para pasar a la fase final del torneo continental. Por eso, solo empatando con Blooming en el Monumental durante la próxima jornada, tendrá garantizada su participación en los octavos de final.

    Incluso, la clasificación del equipo de Coudet podría darse sin jugar: si Carabobo no gana en Bolivia, no podrá alcanzar a River en la tabla y quedará el primer puesto sentenciado.

    El duelo entre el equipo boliviano y el venezolano, que culmina con la quinta fecha del Grupo H, se disputará este jueves a las 21:30. Un triunfo de Carabobo en Bolivia lo ascenderá a los nueve puntos, superando a Bragantino y quedando a dos unidades de River.

    Así quedó la tabla de posiciones

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