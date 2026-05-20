    • 20 de mayo de 2026 - 20:32

    Desafío Punta Negra entra en escena con tres días a puro trail

    El Desafío Punta Negra larga el viernes, en una competencia que es una de las más importantes de Sudamérica con tres días de carreras.

    Espectacular. El Desafío Punta Negra es uno de los eventos del trail más importantes de Sudamérica.

    Espectacular. El Desafío Punta Negra es uno de los eventos del trail más importantes de Sudamérica.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Del viernes 22 al domingo 24 de mayo la provincia de San Juan volverá a convertirse en el epicentro del trail running sudamericano con una nueva edición del Desafío Punta Negra , una de las competencias más convocantes y desafiantes del calendario continental.

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    Adventure Pro ultima detalles para recibir a cientos de corredores provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, quienes llegarán para vivir una experiencia única entre montañas, diques, senderos técnicos y paisajes imponentes en el departamento de Zonda.

    Durante tres jornadas, el Desafío Punta Negra ofrecerá distancias para todos los niveles, desde los exigentes 100 kilómetros hasta categorías promocionales y recreativas, incluyendo la tradicional carrera Kids.

    La llegada de corredores de todo el país para el Desafío Punta Negra se traduce en un fortísimo impulso económico y turístico para la provincia de San Juan, posicionándola como un escenario de élite para el trail running gracias a sus imponentes paisajes precordilleranos; además también genera una alta ocupación hotelera, dinamiza la gastronomía local y reactiva el comercio.

    Además, la visibilidad nacional que adquiere San Juan durante estos días actúa como una vitrina promocional invaluable, consolidando a la provincia como un destino imperdible para el turismo, dejando una huella económica directa que beneficia a cientos de familias sanjuaninas.

    ACREDITACIONES

    Las acreditaciones oficiales se realizarán en el Camping Cerro Blanco en los siguientes días y horarios:

    Viernes 22 de mayo → de 10:00 a 19:00s

    Sábado 23 de mayo → de 10:00 a 19:00

    CRONOGRAMA DE CARRERA

    Día 1 – Viernes 22 de mayo 100K → 22:00 hs Largada desde Camping Cerro Blanco

    Día 2 – Sábado 23 de mayo

    70K → 03:00 hs Largada desde Camping Cerro Blanco

    42K → 07:00 hs Largada desde Camping Cerro Blanco

    Día 3 – Domingo 24 de mayo

    30K → 08:00 hs Largada desde Embarcadero Punta Negra

    20K → 08:05 hs Largada desde Embarcadero Punta Negra

    12K → 08:20 hs Largada desde Embarcadero Punta Negra

    5K → 09:00 hs Largada desde Camping Cerro Blanco

    Kids → 12:30 hs Actividad en Camping Cerro Blanco

    PREMIOS Y FIESTA

    La celebración final del Desafío Punta Negra se llevará adelante el domingo 24 de mayo desde las 21:30 hs en Ancestral Cervecería, donde corredores, equipos y acompañantes compartirán la tradicional fiesta de cierre y ceremonia de premiación.

    Se invita a toda la comunidad deportiva y al público en general a ser parte de un fin de semana histórico, en el marco de una competencia que continúa consolidándose como referencia del trail running en Sudamérica, combinando deporte, naturaleza, turismo y aventura en escenarios únicos de la provincia de San Juan.

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