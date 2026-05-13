El Desafío Punta Negra reunirá a corredores de toda Sudamérica en San Juan

Comenzó la cuenta regresiva. Del 22 al 24 de mayo de 2026, la provincia de San Juan volverá a convertirse en el epicentro del trail running con la realización de la 14ª edición del Desafío Punta Negra, una competencia que se consolidó como una de las más importantes de Sudamérica.
Con el aval de la International Trail Running Association y siendo carrera clasificatoria para prestigiosos circuitos internacionales de trail running, el evento espera convocar a atletas de distintos puntos del país y de la región en un escenario natural único. Al igual que en la edición anterior, llegarán atletas de varios países de Sudamérica.
La competencia es organizada por Adventure Pro, que destaca el espíritu de comunidad y superación que caracteriza al evento. “Somos más que kilómetros. Somos comunidad, historias compartidas y la pasión por el trail. El Desafío Punta Negra no se corre solo en la montaña, se corre dentro de cada uno. Lo que queda después de cruzar la meta es lo que nos une”, expresaron desde la organización.
La llegada de cientos de corredores y acompañantes también representa un importante movimiento económico para San Juan, impulsando la actividad hotelera, gastronómica y turística, mientras posiciona a la provincia como un destino de referencia para eventos de aventura y naturaleza.
Con epicentro en el Dique Punta Negra, los circuitos ofrecerán recorridos de gran exigencia técnica y paisajes imponentes. Cerros, filos montañosos y vistas panorámicas acompañadas por el reflejo del sol sobre el espejo de agua formarán parte de una experiencia única para los participantes.
“San Juan es sinónimo de aventura. Custodiada por la Cordillera de los Andes, la Precordillera y las Sierras Pampeanas, nuestra provincia ofrece un escenario natural incomparable. El Dique Punta Negra es el corazón de este desafío. Los más de 300 días de sol al año garantizan una experiencia ideal, aunque la montaña siempre guarda sorpresas”, remarcaron desde la organización.
Distancias para todos los niveles
La edición 2026 contará con propuestas adaptadas a diferentes perfiles de corredores:
Ultratrail: 100K y 70K
Pro Marathon: 42K, 30K, 20K, 12K y 5K
Kids: modalidad participativa destinada a los más pequeños
Inscripciones abiertas
Quienes deseen participar ya pueden anotarse a través de la página oficial de inscripción
El Desafío Punta Negra se presenta una vez más como mucho más que una carrera: una experiencia que combina deporte, naturaleza, turismo y espíritu de superación en el corazón de San Juan.