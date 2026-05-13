El Desafío Punta Negra reunirá a corredores de toda Sudamérica en San Juan

La tradicional competencia de trail running se disputará del 22 al 24 de mayo y reunirá a corredores de toda Sudamérica en el Dique Punta Negra.

A lo grande: con 2.200 atletas, el Desafío Punta Negra será internacional

Comenzó la cuenta regresiva. Del 22 al 24 de mayo de 2026, la provincia de San Juan volverá a convertirse en el epicentro del trail running con la realización de la 14ª edición del Desafío Punta Negra, una competencia que se consolidó como una de las más importantes de Sudamérica.

Con el aval de la International Trail Running Association y siendo carrera clasificatoria para prestigiosos circuitos internacionales de trail running, el evento espera convocar a atletas de distintos puntos del país y de la región en un escenario natural único. Al igual que en la edición anterior, llegarán atletas de varios países de Sudamérica.

La competencia es organizada por Adventure Pro, que destaca el espíritu de comunidad y superación que caracteriza al evento. “Somos más que kilómetros. Somos comunidad, historias compartidas y la pasión por el trail. El Desafío Punta Negra no se corre solo en la montaña, se corre dentro de cada uno. Lo que queda después de cruzar la meta es lo que nos une”, expresaron desde la organización.

La llegada de cientos de corredores y acompañantes también representa un importante movimiento económico para San Juan, impulsando la actividad hotelera, gastronómica y turística, mientras posiciona a la provincia como un destino de referencia para eventos de aventura y naturaleza.

Con epicentro en el Dique Punta Negra, los circuitos ofrecerán recorridos de gran exigencia técnica y paisajes imponentes. Cerros, filos montañosos y vistas panorámicas acompañadas por el reflejo del sol sobre el espejo de agua formarán parte de una experiencia única para los participantes.