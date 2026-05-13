Diario de Cuyo entregará este jueves cuatro figuritas gratis del álbum Panini 2026

Se trata de la segunda entrega de la promoción de Diario de Cuyo para que todos llenen el álbum del Mundial 2026.

La pasión por el Mundial ya comenzó a sentirse en San Juan y el lanzamiento del álbum oficial de Panini junto a la edición del domingo de DIARIO DE CUYO fue una verdadera revolución entre grandes y chicos.

Sin embargo, la estrategia de lanzamiento no terminó con la entrega del álbum. Con el objetivo de incentivar el llenado del tradicional libro coleccionista, el diario dispuso un calendario de entregas gratuitas de figuritas que comenzó el martes 12.

Y seguirá este jueves 14 cuando, junto con la edición de DIARIO DE CUYO, los lectores recibirán la segunda plancha de cuatro figuritas originales de Panini totalmente gratis.

Una vez finalizadas estas promociones iniciales, la venta de paquetes quedará a cargo de los canillitas y puestos de diarios de toda la provincia. También aclararon que para comprar paquetes de figuritas no será obligatorio adquirir el ejemplar del diario, una medida que busca facilitar el acceso de todos los fanáticos a la colección del Mundial 2026.

Detalles del Álbum Panini 2026 La edición de este año es particularmente especial, ya que será la primera con el formato extendido de la Copa del Mundo. Entre sus características principales destacan: