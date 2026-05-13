    • 13 de mayo de 2026 - 10:04

    Echaron a Carlos Tevez de Talleres luego de perder el clásico cordobés

    El DT tuvo un paso con sinsabores por la T.

    Carlitos, afuera de la T. La derrota en el clásico fue el detonante.

    Carlitos, afuera de la T. La derrota en el clásico fue el detonante.

    Foto:

    Carlos Alberto Tevez deja de ser el entrenador de Talleres, ya que la dirigencia optó por no renovarle el vínculo contractual, que vence el 30 de junio, tras la eliminación en octavos del Torneo Apertura ante Belgrano.

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    La directiva encabezada por Andrés Fassi decidió interrumpir las charlas en torno a una posible renovación, por lo que el técnico dejará sus funciones un mes antes de lo previsto.

    Esto quiere decir que "El Apache" no estará presente en el último partido del "Matador" del semestre, ante Atlético Tucumán por Copa Argentina.

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