    • 13 de mayo de 2026 - 14:12

    Calise y Aston Birra siguen firmes arriba en el femenino de Adepu

    En la Zona A, Calise y Jockers parecen marcar el ritmo, aunque De Primera y Atunelas siguen prendidos. En la Zona B, Aston Birra se consolida como el gran candidato, pero San Pablo, Tercer Tiempo e Ilegales todavía siguen de cerca la pelea por los primeros puestos.

    Jockers y Calise empataron 4-4 en un duelo cargado de emociones.

    Jockers y Calise empataron 4-4 en un duelo cargado de emociones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La séptima fecha del torneo femenino de Adepu dejó partidazos, goles y movimientos importantes en las tablas. En la Zona A, Caliseconservó el liderazgo tras igualar en un verdadero clásico de candidatos frente a Jockers, mientras que en la Zona B Aston Birra volvió a demostrar toda su potencia ofensiva con una goleada histórica para seguir en lo más alto.

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    Zona A

    El encuentro más atractivo de la jornada estuvo en la Zona A, donde Jockers y Calise empataron 4-4 en un duelo cargado de emociones. El punto le permitió a Calise mantenerse como líder invicto con 18 unidades, mientras que Jockers quedó como escolta con 16.

    Además, De Primera dio uno de los golpes de la fecha al vencer 2-0 a El Once, equipo que llegaba como uno de los protagonistas del grupo. Atunelas y Los Andes igualaron 2-2, mientras que Argentino consiguió su segunda victoria del campeonato al derrotar 3-1 a La Espesa.

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    Zona B

    En la Zona B, Aston Birra volvió a arrasar y goleó 17-0 a Borussia C.A, resultado que lo mantiene como puntero con 18 puntos y una impactante cifra de 48 goles convertidos en siete fechas. El escolta es San Pablo, que aplastó 7-1 a Tercer Tiempo y alcanzó las 15 unidades, las mismas que su rival de turno.

    Otro de los encuentros destacados fue el empate 1-1 entre Ilegales y Contadoras, mientras que Cuyo F.C superó 7-4 a Escuelita F.C en uno de los partidos más entretenidos de la jornada.

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    Con siete fechas disputadas, el torneo femenino continúa mostrando un crecimiento marcado en competitividad y nivel futbolístico.

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