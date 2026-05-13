Calise y Aston Birra siguen firmes arriba en el femenino de Adepu

La séptima fecha del torneo femenino de Adepu dejó partidazos, goles y movimientos importantes en las tablas. En la Zona A, Caliseconservó el liderazgo tras igualar en un verdadero clásico de candidatos frente a Jockers, mientras que en la Zona B Aston Birra volvió a demostrar toda su potencia ofensiva con una goleada histórica para seguir en lo más alto.

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El encuentro más atractivo de la jornada estuvo en la Zona A, donde Jockers y Calise empataron 4-4 en un duelo cargado de emociones. El punto le permitió a Calise mantenerse como líder invicto con 18 unidades, mientras que Jockers quedó como escolta con 16.

Además, De Primera dio uno de los golpes de la fecha al vencer 2-0 a El Once, equipo que llegaba como uno de los protagonistas del grupo. Atunelas y Los Andes igualaron 2-2, mientras que Argentino consiguió su segunda victoria del campeonato al derrotar 3-1 a La Espesa.

En la Zona B, Aston Birra volvió a arrasar y goleó 17-0 a Borussia C.A, resultado que lo mantiene como puntero con 18 puntos y una impactante cifra de 48 goles convertidos en siete fechas. El escolta es San Pablo, que aplastó 7-1 a Tercer Tiempo y alcanzó las 15 unidades, las mismas que su rival de turno.

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Otro de los encuentros destacados fue el empate 1-1 entre Ilegales y Contadoras, mientras que Cuyo F.C superó 7-4 a Escuelita F.C en uno de los partidos más entretenidos de la jornada.

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Con siete fechas disputadas, el torneo femenino continúa mostrando un crecimiento marcado en competitividad y nivel futbolístico.