    • 13 de mayo de 2026 - 14:21

    Pasó la fecha 8 de Adepu: todos los resultados de las categorías masculinas

    La octava fecha del torneo masculino de Adepu dejó una jornada cargada de goles, partidos intensos y resultados clave en todas las categorías.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La octava fecha del torneo masculino de Adepu dejó goleadas, partidos vibrantes y movimientos importantes en varias categorías.

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    En la máxima categoría, Libres A, Once Calvas derrotó 4-0 a Bianconeri. Jockers también sumó de a tres tras vencer 2-0 a Abogados A Rufrano, mientras que Calise sorprendió al imponerse 1-0 sobre La Gloria Sanjuanina. Además, Club de Amigos y La Espesa igualaron 1-1, C-Lesión Universitarios superó 4-2 a Otro Equipo, Atlético Hispano derrotó 3-1 a Pumas F.C y La Franja empató 1-1 con Champagnat.

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    En Libres B hubo varios encuentros cargados de goles. La Granjah goleó 5-1 a Simplemente Fútbol, Gloria Recargada venció 7-3 a La Boero y Versus derrotó 2-0 a Reggina F.C. También igualaron 2-2 Empresarios F.C y Agrimensura F.C, mientras que Abogados Foro superó 2-1 a Abogados B y Borussia C.A derrotó 1-0 a Biblioteca Popular. All Boys tuvo fecha libre.

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    En Juniors A, Ramones protagonizó una contundente goleada 8-0 frente a Fundamentalistas F.C. Además, La Gloria Sanjuanina y Once Panzas igualaron sin goles, Drink Team empató 2-2 con A.A. Agrimensura, Club de Amigos y Abogados Rufrano terminaron 1-1, Calise empató 1-1 con Marianito F.C, Champagnat igualó 1-1 con Bogas F.C y C-Lesión Universitarios venció 2-0 a Los Andes.

    En Juniors B también hubo una fecha muy movida. Revuelto Gramajo goleó 5-0 a Los Profes, Borussia C.A derrotó 2-0 a Médicos.com y Carlos Salvador venció 2-0 a Enólogos F.C. Además, Matasanos superó 2-1 a Biblioteca Popular, Tercer Tiempo empató 1-1 con Contadores C, Administradores F.C derrotó 2-1 a Banco San Juan, Simplemente Fútbol venció 2-1 a Once Calvas, Academia Merengue igualó 1-1 con Inter-Nados, Colfa F.C derrotó 3-2 a La Boero y Reggina F.C superó 2-1 a Ingenieros.

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    En Senior, Administradores F.C dio el golpe al derrotar 2-1 a Médicos, mientras que Contadores B venció 4-1 a Abogados C. Además, Pater Famili derrotó 3-1 a Contadores C, Profesores superó 2-1 a Academia de Profes, Enólogos F.C y Gloriosa Alianza igualaron 2-2 y Matasanos For Ever empató sin goles frente a Once Panzas.

    En Maxi Senior, Contadores derrotó 3-1 a Retro, mientras que Ingenieros y Enólogos F.C empataron 2-2. También igualaron 1-1 Abogados y Once Panzas.

    En Veteranos A, Administradores F.C venció 4-3 a Contadores en uno de los mejores partidos de la jornada. Además, Revuelto F.C derrotó 3-1 a Médicos.com, Constructores F.C superó 2-1 a Empresarios F.C, C-Lesión Universitarios venció 3-1 a Colfa F.C y Abogados Rufrano derrotó 3-0 a Once Panzas.

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    Por último, en Veteranos B, Borussia C.A goleó 7-1 a Contadores C, A.A. Agrimensura venció 3-1 a Academia Merengue y Bioquímicos derrotó 4-3 a Abogados C en un partidazo. Además, All Boys superó 2-1 a Titanes, Branca F.C derrotó 1-0 a Matasanos y Agrimensura F.C venció 3-1 a La Gloria Sanjuanina. Tigres y Defensa F.C igualaron 1-1, mientras que Otro Equipo tuvo fecha libre.

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