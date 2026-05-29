Fuerte confesión de Barbie Vélez: "Estaba de pocos meses"

El escándalo por la filtración del embarazo de Stephanie Demner sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo, pero en medio del debate apareció una confesión inesperada que dejó a todos impactados. Barbie Vélez rompió el silencio y contó que vivió una situación muy similar cuando estaba esperando a su hijo.

La influencer habló del tema en «Storytime», el ciclo de Bondi Live que comparte junto a Nazarena Vélez, donde analizaron la exposición mediática que muchas veces rodea a los embarazos de las figuras públicas. Y fue ahí donde Barbie sorprendió con un relato tan íntimo como angustiante.

«Mi embarazo se supo por la clínica. No sabés lo mal que me puse cuando me enteré», lanzó. Según explicó, todo ocurrió cuando todavía transitaba los primeros meses de gestación y la noticia apenas la conocía su círculo más cercano. «Me acuerdo que me había escrito una periodista y yo le pedí por favor que me diga quién se lo había dicho, porque no lo sabía nadie», recordó.

Barbie Vélez detalló que en ese momento intentaba atravesar el embarazo con total privacidad y cautela. «Yo me acababa de enterar, estaba de pocos meses. Solo lo sabíamos yo, mis papás y mi suegra», explicó.

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