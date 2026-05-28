Día de la Maestra Jardinera: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviar

El Día de la Maestra Jardinera se celebra cada 28 de mayo en la Argentina. Esta es una efeméride muy importante en la que se festejan a aquellas personas que se dedican a enseñar a los niños durante los primeros años de su vida. Es por eso que muchos se preguntan la historia de esta efeméride y buscan frases para compartir.
La fecha elegida recuerda el fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza, quien fue bautizada como la Maestra de la Patria, gracias a su labor y dedicación por la formación infantil. Por ella también se celebra el Día Nacional de los Jardines de Infantes y el Día del Docente de Nivel Inicial; dichas fechas fueron establecidas a partir de la ley 27.059, sancionada el 3 de diciembre de 2014.
Por qué se celebra el Día de la Maestra Jardinera
Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1872 o 1873 en la pequeña localidad de Atiles, en La Rioja. A sus 10 años de edad había perdido a su madre y padre, hechos que marcaron su niñez y la impulsaron a mudarse a San Juan, junto a sus tres hermanos y sus tías. En esta provincia cursó su formación primaria, para luego volver a su tierra natal para tomar la carrera de magisterio y obtener el título de maestra normal.
Se trasladó a Paraná, Entre Ríos, para continuar su formación académica, camino que le llevaría a conocer a Sara Eccleston, docente estadounidense y figura importante en el mundo de la educación argentina. A sus 20 años consiguió el título superior de enseñanza. En 1898, con tan solo 24 años, fundó el jardín de infantes anexo de la Escuela Normal de La Rioja, en Atiles. Este modelo de institución sirvió como inspiración y fue replicado en otras sedes de Buenos Aires, Córdoba y Paraná.
Dedicó los siguientes años a la docencia y a fundar otros jardines de infantes. Recorrió el país en búsqueda de aprender y ampliar sus conocimientos en pedagogía, lo que la convirtió en una referente de la formación escolar y su transformación en el país.
Rosario Vera Peñaloza falleció el 28 de mayo de 1950 y, en cada aniversario de su muerte, se recuerda su labor y el de todas las maestras jardineras.
Frases para enviar en el Día de la Maestra Jardinera
Muchas personas quieren saludar a las maestras jardineras en su día. Es por eso que buscan frases ideales para enviarles mediante mensajes de texto de WhatsApp. A continuación, frases para mandar:
- Gracias por sembrar amor, paciencia y conocimiento en los corazones más pequeños.
- Tu dulzura transforma cada día en una aventura llena de magia y aprendizaje.
- Con tus manos creás mundos de colores donde los niños aprenden jugando.
- Sos la primera guía de muchos sueños. ¡Gracias por tanto!
- Cada caricia y sonrisa tuya deja huellas eternas en el alma de tus alumnos.
- Tu vocación ilumina el camino de los más chiquitos con ternura y alegría.
- Donde otros ven dificultad, vos ves posibilidades infinitas de enseñar y amar.
- Gracias por enseñar con el corazón y abrazar con el alma.
- Tu voz es la melodía que calma, enseña y alegra los corazones infantiles.
- Con cada actividad, moldeás personas felices, libres y llenas de curiosidad.
- Tu entrega diaria es una inspiración para todos los que te rodean.
- Acompañás los primeros pasos con firmeza, amor y una gran sonrisa.
- Con hilos de amor tejés los recuerdos más dulces de la infancia.
- Sos la chispa que enciende la creatividad y el deseo de aprender.
- Con juegos y canciones, hacés del jardín un lugar mágico e inolvidable.
- Tu paciencia infinita cultiva respeto, empatía y alegría.
- Gracias por alzar los sueños de los niños como barriletes al viento.
- No solo enseñás a contar, también enseñás a compartir, reír y amar.
- Sos un regalo de la vida para cada niño que pasa por tus brazos. ¡Feliz día, seño!