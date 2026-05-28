Día de la Maestra Jardinera: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviar

La jornada celebra a todas aquellas personas que se dedican a educar a los más pequeños en sus primeros años de vida.

El Día de la Maestra Jardinera se celebra cada 28 de mayo en la Argentina. Esta es una efeméride muy importante en la que se festejan a aquellas personas que se dedican a enseñar a los niños durante los primeros años de su vida. Es por eso que muchos se preguntan la historia de esta efeméride y buscan frases para compartir.

La fecha elegida recuerda el fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza, quien fue bautizada como la Maestra de la Patria, gracias a su labor y dedicación por la formación infantil. Por ella también se celebra el Día Nacional de los Jardines de Infantes y el Día del Docente de Nivel Inicial; dichas fechas fueron establecidas a partir de la ley 27.059, sancionada el 3 de diciembre de 2014.

Por qué se celebra el Día de la Maestra Jardinera Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1872 o 1873 en la pequeña localidad de Atiles, en La Rioja. A sus 10 años de edad había perdido a su madre y padre, hechos que marcaron su niñez y la impulsaron a mudarse a San Juan, junto a sus tres hermanos y sus tías. En esta provincia cursó su formación primaria, para luego volver a su tierra natal para tomar la carrera de magisterio y obtener el título de maestra normal.

image Rosario Vera Peñaloza. Se trasladó a Paraná, Entre Ríos, para continuar su formación académica, camino que le llevaría a conocer a Sara Eccleston, docente estadounidense y figura importante en el mundo de la educación argentina. A sus 20 años consiguió el título superior de enseñanza. En 1898, con tan solo 24 años, fundó el jardín de infantes anexo de la Escuela Normal de La Rioja, en Atiles. Este modelo de institución sirvió como inspiración y fue replicado en otras sedes de Buenos Aires, Córdoba y Paraná.

Dedicó los siguientes años a la docencia y a fundar otros jardines de infantes. Recorrió el país en búsqueda de aprender y ampliar sus conocimientos en pedagogía, lo que la convirtió en una referente de la formación escolar y su transformación en el país.