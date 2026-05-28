Boca Juniors sumó un nuevo fracaso: ¿cuándo fue la última vez que quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Boca Juniors consumó uno de los mayores fracasos deportivos de los últimos años tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La derrota ante Universidad Católica en La Bombonera terminó sentenciando la suerte del conjunto dirigido por Claudio Úbeda, que comenzó el torneo como uno de los candidatos al título y terminó despidiéndose prematuramente de la competencia más importante del continente.

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Boca Juniors se juega su última carta para seguir en la Copa Libertadores

La eliminación golpea fuerte en el mundo Boca. No solamente porque se esfuma el sueño de conquistar la tan ansiada séptima Copa Libertadores, sino también porque el equipo había mostrado un arranque prometedor, sumando seis puntos en las dos primeras jornadas.

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La caída resulta todavía más dolorosa cuando se revisan los antecedentes históricos del club. Boca Juniors está acostumbrado a ser protagonista en la Copa Libertadores. Es uno de los equipos más exitosos del continente y rara vez sufre eliminaciones tempranas en el torneo.

Un fracaso que entra en la historia

Por eso, lo ocurrido en 2026 tiene un peso especial dentro de la historia reciente de la institución.

Para encontrar la última vez que Boca Juniors quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores hay que remontarse hasta 1994. Han pasado más de 32 años desde aquella ocasión.

El grupo de Boca en 1994

En esa edición, el conjunto xeneize compartió grupo con:

Vélez Sarsfield

Palmeiras

Cruzeiro

El formato era diferente al actual y los triunfos otorgaban dos puntos en lugar de tres. Además, clasificaban tres equipos por grupo a la siguiente ronda.

Pese a tener más cupos disponibles para avanzar, Boca no logró responder dentro del campo. El equipo cerró su participación en el último lugar del grupo, sumando apenas una victoria y un empate en toda la fase. Aquella eliminación fue considerada un golpe importante para una institución acostumbrada a competir en las instancias decisivas.

Más de tres décadas sin repetirlo

Desde entonces, Boca había logrado superar siempre la fase de grupos cuando participó directamente en el torneo.

Por eso, la eliminación de 2026 rompe una racha de más de tres décadas y se convierte en una de las estadísticas más negativas de la historia reciente del club.

Más allá de este resultado, la realidad es que el conjunto xeneize viene acumulando varios golpes internacionales en los últimos años. Entre ellos aparece la eliminación ante Alianza Lima en una fase previa de Libertadores y las temporadas en las que ni siquiera logró clasificar al torneo continental.

Una tendencia preocupante

Lo que antes parecía una excepción comienza a transformarse en una preocupación para los aficionados.

El equipo ha realizado importantes inversiones y se ha reforzado con el objetivo de competir por la Copa Libertadores, pero los resultados no han acompañado las expectativas.

Ante Universidad Católica quedó nuevamente expuesta una de las principales falencias del equipo. Boca generó situaciones, pero volvió a mostrar enormes dificultades para transformar las ocasiones en goles.

Una problemática que se repitió durante buena parte de la fase de grupos y que terminó costando la clasificación.

La Bombonera vivió una noche amarga

La eliminación dejó una sensación de frustración entre los hinchas, que esperaban ver al equipo peleando nuevamente por el título continental.

En cambio, Boca se despide antes de los octavos de final, una instancia donde históricamente supo construir gran parte de su leyenda internacional.

Ahora la dirigencia y el cuerpo técnico deberán analizar qué salió mal y cómo reconstruir un proyecto que vuelva a colocar al club entre los principales candidatos de América. Porque para Boca Juniors, quedar eliminado en fase de grupos nunca puede considerarse algo normal.