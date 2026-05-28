Golpazo en La Bombonera: Boca perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Boca no estuvo a la altura y sumó un nuevo fracaso: perdió 1-0 en La Bombonera frente a Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos. Adiós al sueño del Xeneize, que deberá jugar los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.

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Si bien se hizo del dominio del juego desde el primer minuto, pero la tenencia estuvo lejos de traducirse en peligro para el arco chileno: el equipo de Úbeda terminó el primer tiempo sin remates al arco.

Para colmo, a los 34 minutos la U. Católica lo encontró mal parado en un contragolpe y Clemente Montes clavó un golazo que cayó como un balde de agua fría en La Bombonera.

Los nervios invadieron a Boca y cerró el primer tiempo entre imprecisiones y un apuro que le jugó en contra.

En el entretiempo, Úbeda mandó a la cancha a Alan Velasco y sacó a Ander Herrera, que fue titular por Tomás Belmonte en busca de generar juego ofensivo.

Con ataques por las bandas y centros al área como única idea, el conjunto de la ribera se topó contra sus propias limitaciones. Los ingresos de Ángel Romero y Miguel Merentiel -para jugar los últimos 10'- no cambiaron la ecuación.

El paraguayo descontó a los 85' pero su gol fue anulado por una milimétrica posición adelantada.

La Copa Sudamericana y la chance de medirse con River Plate

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, Boca pasará directo a la ronda de playoff de la Copa Sudamericana. El Xeneize se enfrentará con los equipos que terminaron en el segundo puesto en dicha competencia.

En ese posible escenario no está descartado un potencial Superclásico en la Copa Sudamericana si es que Boca y River son emparejados en la misma llave. El Millonario se aseguró un cupo en los octavos de final y estará pendiente al sorteo del próximo viernes en la sede de la Conmebol.