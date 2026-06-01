    • 1 de junio de 2026 - 17:54

    "Dolor en el alma": Darío Barassi visitó la tumba de su madre y generó conmoción con su posteo

    Darío Barassi volvió a San Juan y emocionó a sus seguidores con una publicación donde recordó a su madre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Darío Barassi volvió nuevamente a San Juan, su provincia natal, y como es costumbre, visitó la tumba de su madre. La mujer falleció en el año 2023 luego de una larga y desgastante batalla contra el cáncer de páncreas y fue sin duda alguna el momento más duro en la vida del conductor.

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    El fin de semana, la figura de El Trece regresó a la provincia para pasar tiempo en familia y conmovió a todos con un posteo recordando a Laura: "Venir a San Juan es venir a vos, vieja. Hoy el Coco me hizo llegar esta foto y dije me hago un ratito y voy a sentarme en Ullum con vos".

    "La foto me da mucha ternura y melancolía. Ese era el living de mi casa de piedra natural y mucha madera impecable y brillante siempre. El teléfono a rosca, que es una reliquia, y mi autito policía atrás", siguió escribiendo junto a la imagen de él junto a su madre en la infancia.

    Darío Barassi recordó a su madre con un sentido posteo

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    La publicaci&oacute;n de Dar&iacute;o Barassi.

    La publicación de Darío Barassi.

    Además, agregó: "Te extraño, vieja, mucho . Me vendría muy bien un café en tu casa con pan dulce del que se aplasta fácil, charlas, risas y reclamos. Te contaría mil historias de Emi e Ine, como hice recién sentado ahí con vos y conmigo".

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    Dar&iacute;o Barassi peg&oacute; los stickers de sus peque&ntilde;as hijas en la tumba de su mam&aacute;. Foto: Instagram / @dariobarassi.

    Darío Barassi pegó los stickers de sus pequeñas hijas en la tumba de su mamá. Foto: Instagram / @dariobarassi.

    "En fin, vieja, que dolor en el alma que te hayas ido tan temprano. Gracias por mi torta y mi corte, Carlitos bala. De vez en cuando agarrame el hombro, que ese gesto siempre hizo y hace bien", cerró Darío.

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