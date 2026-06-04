    • 4 de junio de 2026 - 08:47

    [VIDEO] Una pelea en un aula terminó con un profesor internado y con fractura de mandíbula

    Los docentes encabezaron un paro y pidieron mayor seguridad en las aulas. El hecho ocurrió en un colegio de Tandil y generó un fuerte repudio.

    Foto: captura video X.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave episodio de violencia escolar sacudió a la ciudad de Tandil y generó preocupación en toda la comunidad educativa. Un profesor terminó internado con una fractura de mandíbula luego de una pelea que se desató dentro de un aula del Colegio San José y que quedó registrada en un video grabado por uno de los estudiantes.

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    Las imágenes muestran el momento en que un alumno arrojó una silla a través del salón, desencadenando una situación de extrema tensión que terminó con agresiones físicas y un docente gravemente herido.

    El hecho ocurrió este lunes y tuvo como víctima al profesor de música Gastón Álvarez, quien debió ser trasladado de urgencia al Sanatorio Tandil, donde permanece internado mientras se recupera de las lesiones sufridas.

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    Según informaron medios locales, el conflicto se habría originado durante una actividad grupal cuando un teléfono celular cayó al piso y resultó dañado.

    Lo que comenzó como una discusión entre estudiantes fue escalando rápidamente hasta transformarse en una escena de violencia dentro del aula. En el video que circuló en redes sociales se observa una silla volando de un extremo al otro del salón, mientras se escucha al docente intentar controlar la situación.

    “Me tienen recansado. Cálmense un poco”, se oye decir a Álvarez segundos antes de que la situación se desborde por completo. De acuerdo con las versiones difundidas por medios de Tandil, tras ese momento se produjeron golpes que terminaron provocándole una fractura de mandíbula al profesor.

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