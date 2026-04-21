Chimbas: entró a robar a una casa y terminó atrapado por la familia que vivía adentro

Un intento de robo ocurrido en la madrugada en Chimbas terminó con un delincuente reducido por los propios dueños de casa y posteriormente condenado por la Justicia bajo el Sistema Especial de Flagrancia , según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO .

Chimbas: sacó un arma ante la Policía, se agarró a golpes y lo atraparon tras fuga

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Se trata de José Leandro Figueroa Maldonado , quien recibió una pena de ocho meses de prisión efectiva , con declaración de reincidencia y prisión preventiva , tras ser hallado culpable del delito de hurto simple en grado de tentativa en concurso real con violación de domicilio .

El hecho ocurrió el sábado 18 de abril de 2026, alrededor de las 5:09, en una vivienda del barrio Conjunto 12 . Según la investigación, el acusado actuó junto a otro hombre que se dio a la fuga . Ambos ingresaron al fondo de la propiedad tras escalar una pared de palos de madera de más de dos metros de altura.

Una vez dentro, comenzaron a reunir distintos elementos con intenciones de robo, entre ellos una pala, un balde de construcción, una mezcladora y una regla metálica. Sin embargo, el ruido generado y el insistente ladrido del perro alertaron al propietario , de apellido Alcayaga, quien salió al fondo y sorprendió a los intrusos.

En ese momento se produjo un forcejeo con Figueroa Maldonado , quien se soltó e intentó escapar ingresando al interior de la vivienda . Allí fue interceptado por el hijo del damnificado , quien lo redujo hasta la llegada de la Policía.

Mientras tanto, la nuera del propietario dio aviso al 911, lo que permitió una rápida intervención policial. El segundo involucrado escapó por los fondos de las viviendas vecinas y es intensamente buscado.

El procedimiento fue llevado adelante con la intervención del fiscal Francisco Micheltorena, junto a los ayudantes fiscales Andrés Cerutti y Eduardo García Tomas, en el marco de la Ley 1851-O del Sistema Especial de Flagrancia.

Finalmente, la Justicia resolvió una condena efectiva para el imputado, teniendo en cuenta sus antecedentes y la gravedad de haber ingresado a una vivienda habitada, lo que derivó en su inmediata detención.