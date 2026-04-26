Alerta por un incendio de grandes dimensiones en la zona de la Planta de Tecnologías Ambientales

Ocurrió en el mediodía de este domingo. Varias dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar.

Un incendio de grandes dimensiones se registró en las últimas horas en inmediaciones de la Planta de Tecnologías Ambientales, ubicada en la zona de Calle 5 y Pellegrini, en el departamento de Rivadavia, cerca de Anchipurac. La magnitud del foco ígneo genera preocupación entre los vecinos y rápidamente se volvió visible desde distintos sectores del Gran San Juan.

Lectores de Diario de Cuyo reportaron que una espesa columna de humo negro se eleva sobre el área y puede observarse desde varios kilómetros a la redonda, lo que da cuenta de la intensidad del siniestro. Hasta el momento no se precisaron oficialmente las causas del incendio ni el alcance de los daños.

El lugar afectado reviste especial importancia, ya que allí se procesa entre el 80% y el 85% de los residuos generados en el Gran San Juan, además de los departamentos de Ullum, Zonda y Pocito. Por este motivo, el episodio encendió las alertas no solo por el impacto ambiental, sino también por las posibles consecuencias en el sistema de tratamiento de residuos de la región.