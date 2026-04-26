Caminaban por una transitada avenida con un caloventor al hombro, intentaron escapar y fueron detenidos

Ocurrió en Ignacio de la Rosa y Rastreador Calivar. Los dos sujetos no pudieron justificar la procedencia del caloventor y terminaron tras las rejas.

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Dos hombres fueron demorados en el departamento Rivadavia luego de ser sorprendidos transportando un caloventor de vidrio negro sin poder acreditar su procedencia, en el marco de un operativo de prevención llevado adelante por personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste.

El hecho se registró en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Calívar, cuando los uniformados realizaban recorridas de rutina y observaron a dos sujetos que caminaban por la orilla de la calzada. Uno de ellos llevaba consigo el artefacto, lo que motivó la intervención policial.

Al momento de ser entrevistados, uno de los individuos dejó el caloventor en el suelo e intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido por los efectivos junto a su acompañante. Ninguno de los dos pudo justificar la propiedad del elemento que transportaban.