Julio Omar Calivar: tras ser extraditado la causa está con secreto de sumario y no hay fecha de indagatoria

Después de seis años prófugo y tras ser capturado en Chile por Interpol, el empresario sanjuanino Julio Omar Calivar finalmente fue trasladado a San Juan , donde permanece detenido en la División Delitos de la Central de Policía , según informaron fuentes policiales a DIARIO DE CUYO .

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El empresario Julio Omar Calivar fue extraditado de Chile a San Juan por las causas de presuntos abusos sexuales

Sin embargo, pese a su regreso a la provincia, la causa judicial en su contra continúa bajo secreto de sumario y todavía no hay una fecha fijada para su declaración indagatoria .

Calivar fue extraditado desde Chile hacia Mendoza por Interpol y Policía Federal Argentina el martes 21 de abril de 2026 y ese mismo día una comisión de la Central de Policía viajó a buscarlo para concretar su inmediato traslado a San Juan .

Desde ese momento quedó alojado bajo custodia policial, mientras la Unidad Conclusiva de Causas continúa avanzando con el expediente que lo tiene imputado por graves denuncias de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal .

Desde esa unidad judicial indicaron que actualmente el expediente permanece con secreto de sumario, una medida procesal que restringe el acceso a las actuaciones para preservar la investigación y evitar entorpecimientos en una causa de alta sensibilidad. Por esa razón, tampoco se definió todavía cuándo será citado a prestar declaración indagatoria.

La llegada de Calivar a la provincia se produjo luego de varios meses de demoras burocráticas vinculadas al proceso de extradición. Inicialmente se estimaba que el traslado podía concretarse antes de fin de año, aunque luego los tiempos administrativos del sistema judicial chileno fueron postergando la definición.

Durante ese período, el empresario permaneció detenido en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, en la capital chilena, mientras avanzaba el juicio de extradición. Ese proceso no tenía como objetivo determinar su culpabilidad o inocencia, sino únicamente verificar si correspondía legalmente su entrega a la Justicia argentina, en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile.

Fuentes judiciales habían advertido además que Calivar no podía permanecer detenido de manera indefinida en Chile, ya que los delitos que se le imputan fueron cometidos en territorio argentino y debía ser puesto a disposición de la Justicia sanjuanina.

Las causas por las que será investigado Julio Omar Calivar

Calivar era buscado internacionalmente desde mayo de 2019, cuando el entonces juez del Quinto Juzgado de Instrucción, Benedicto Correa, ordenó su captura. El empresario desapareció antes de que la Justicia pudiera allanar su domicilio en Capital, luego de que se conocieran las primeras denuncias en su contra.

Su detención en Santiago de Chile generó un fuerte impacto dentro de la Unidad Conclusiva de Causas debido a la complejidad del expediente y al largo tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. Incluso se articuló trabajo con un abogado de Interpol para destrabar el proceso de extradición.

Las acusaciones que pesan sobre Calivar incluyen los testimonios de una niña de 12 años y de dos familiares mayores de 20 años, quienes lo señalaron por distintos hechos de abuso sexual.

La menor, hija de un matrimonio amigo del empresario, relató haber sufrido manoseos y acercamientos indebidos durante una reunión familiar, versión que posteriormente fue ratificada en Cámara Gesell.

Las otras denunciantes sostienen haber sido víctimas de violaciones reiteradas y prácticas sexuales abusivas durante varios años. Una de ellas incluso aseguró haber tenido un hijo producto de una violación, y manifestó su disposición a someterse a un cotejo de ADN para respaldar su declaración.