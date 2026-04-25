Entró a robar a una casa y cayó con el botín: irá a prisión y deberá tratarse contra sus adicciones

Maximiliano Escudero fue condenado a un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo luego de ser sorprendido a pocos metros de una casa a la que había ingresado para robar una gran cantidad de objetos, en Santa Lucía .

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La causa fue investigada por el fiscal Francisco Micheltorena junto al ayudante fiscal David Peña .

El imputado fue hallado culpable del delito de robo simple, previsto en el artículo 164 del Código Penal, en el marco de un juicio abreviado acordado con la defensa. Además, la Justicia declaró su reincidencia , ordenó la prisión preventiva y dispuso que reciba tratamiento por adicciones dentro del Servicio Penitenciario Provincial .

El hecho ocurrió el pasado 16 de abril de 2026, alrededor de las 17:50 horas , cuando Escudero ingresó al domicilio en el barrio Brisas del Sauce, en Santa Lucía, de la víctima tras violentar una puerta ventana corrediza del inmueble.

Una vez dentro, comenzó a reunir una importante cantidad de pertenencias para llevárselas. Entre los objetos sustraídos había un a secadora de pelo negra marca Maverick, un control remoto de televisor, un televisor Noblex de 40 pulgadas, una mochila negra, una mochila infantil, elementos de bijouterie como pulseras, collares, anillos y aros, productos de cosmética como shampoo y perfumes, auriculares negros, una cafetera negra, un acolchado gris, pantalones de jean negros y hasta un mantel de mesa .

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Sin embargo, cuando se retiraba de la vivienda con todo el botín, fue visto por un vecino que advirtió la situación sospechosa y llamó inmediatamente al 911.

Minutos después llegó personal policial, que lo interceptó y detuvo a unos 100 metros del lugar del robo, mientras aún trasladaba todos los objetos sustraídos.

Poco después arribó la víctima, quien reconoció de inmediato cada uno de los elementos como de su propiedad, confirmando así el ilícito.

image El botín con el que cayó Escudero.

Ante esta situación, los efectivos policiales consultaron con la Unidad de Abordaje Territorial, desde donde el Alejandro Díaz dispuso la presencia del ayudante fiscal de turno Agustín Caballero Vidal.

Tras interiorizarse de lo sucedido y mantener comunicación telefónica con la fiscal de turno Yanina Galante, se ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Finalmente, en audiencia de finalización, Escudero aceptó su responsabilidad y fue condenado a cumplir la pena de prisión efectiva, además de quedar bajo tratamiento de adicciones dentro del sistema penitenciario.