    • 20 de abril de 2026 - 14:15

    ¿Qué antecedentes penales tiene Brian Leandro Lesta y cómo podrían afectar su caso?

    Tenía 35 años y atravesaba una dura situación personal. La Justicia busca a su pareja, que está prófugo.

    Quién era la mujer que fue encontrada enterrada en el patio de su casa en Claypole.

    Quién era la mujer que fue encontrada enterrada en el patio de su casa en Claypole.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La localidad de Claypole sigue conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que estaba enterrado en el fondo de su casa de la calle Nardo al 5800. El caso salió a la luz cuando su hijo de 12 años pidió una pala a un vecino y, tras cavar en la tierra removida, encontró el horror: era el cadáver de su madre, que no veía desde el 1 de abril.

    Leé además

    conmocion: la frase del nene de 12 anos que encontro a su madre enterrada en el patio de su casa

    Conmoción: la frase del nene de 12 años que encontró a su madre enterrada en el patio de su casa
    Gianinna Maradona.

    Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Gianinna y los primeros policías que vieron el cuerpo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según confirmaron fuentes policiales, Gisele Alejandra Ruocco, de 35 años, era madre de seis hijos, aunque por su situación personal no estaba al cuidado de ninguno de ellos. Familiares y allegados contaron que tenía problemas de consumo de drogas y que solía ausentarse de su casa por largos períodos, a veces hasta un mes, lo que hacía que su entorno no se alarmara ante su desaparición.

    En el último tiempo, Gisele vivía en pareja con Brian Leandro Lesta, un hombre de 30 años que también tenía antecedentes de consumo problemático y antecedentes penales. Ambos, aunque tenían domicilio en Claypole, pasaban mucho tiempo en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

    image
    Claypole.

    Claypole.

    El sábado por la tarde, Bautista, el hijo de Gisele, decidió ir a buscar a su madre tras varios días sin noticias. Notó tierra removida en el fondo de la casa y, con la ayuda de un vecino, comenzó a cavar. Primero vio un trozo de tela y luego un brazo con un tatuaje que reconoció de inmediato. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá. Es su tatuaje”, habría dicho el chico antes de correr a avisar a su abuela.

    La policía llegó al lugar y confirmó el hallazgo de restos humanos en un pozo. Tras varias horas de trabajo, retiraron el cuerpo, que presentaba cortes profundos y signos de haber sido asesinada a puñaladas. La autopsia confirmó la brutalidad del ataque. Además, la víctima tenía un trapo en la boca y el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.

    El principal sospechoso, prófugo

    Durante el operativo, los investigadores secuestraron el DNI de Brian Leandro Lesta, la pareja de Gisele, quien está prófugo desde hace dos semanas.

    El hombre, de 31 años, fue señalado por la familia como el principal sospechoso. Según el relato del hijo, Lesta le dijo que su madre “se había ido a Capital” y que “no la iba a volver a ver más”.

    image
    Brian Leandro Lesta (30), está prófugo.

    Brian Leandro Lesta (30), está prófugo.

    Lesta tiene antecedentes por lesiones en riña y robo agravado por el uso de arma. La Justicia lo busca intensamente y la causa quedó caratulada como “homicidio agravado en contexto de género” (femicidio) en la UFI N°16 de Lomas de Zamora.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Crimen en Tafí Viejo: la investigación avanzó con la detención de tres menores.

    Crimen en Tafí Viejo: detienen a tres menores y el caso se esclarece

    Caso de abuso infantil en San Juan: la Justicia dictó prisión preventiva y avanza la investigación.    

    Abuso infantil en San Juan: prisión preventiva por denuncia de dos niñas

    El empleado judicial, Juan Cruz Marinelli, trabajó en el Registro Inmobiliario hasta que cayó por presunto fraude. Luego fue trasladado a una defensoría oficial. Nunca perdió su trabajo en el Poder Judicial. 

    Fraude en el Registro Inmobiliario: insisten en que el empleado judicial "está loco" y buscan evitar el juicio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    No cumplirá condena en prisión Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

    Felipe Pettinato: fuerte rechazo a la condena y críticas a la Justicia