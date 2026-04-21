    • 21 de abril de 2026 - 08:02

    Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Gianinna y los primeros policías que vieron el cuerpo

    La hija del Diez dará su testimonio luego de que se suspendiera su presencia la semana pasada. Se espera que Leopoldo Luque vuelva a declarar.

    Gianinna Maradona.

    Gianinna Maradona.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda este martes con una audiencia clave. Después de la fallida declaración de Gianinna, la hija más chica del Diez esta vez sí se sentará en el estrado para responder preguntas sobre qué ocurrió días antes del fallecimiento de su papá.

    Leé además

    Leopoldo Luque declaró sorpresivamente en Tribunales, aunque no respondió preguntas de los fiscales.

    Juicio por la muerte de Maradona: Luque declaró "yo lo amaba, era mi ídolo"
    Gianinna Maradona.

    Juicio por la muerte de Maradona: declara Gianinna Maradona y los primeros en ver a Diego sin vida

    Diego, que había sido externado de la Clínica Olivos tras una cirugía por un hematoma subdural, estaba al cuidado de un equipo médico en una casa alquilada en el barrio cerrado San Andrés, de Tigre. Pero todo se complicó y, según sostienen la fiscalía y la querella, no había aparatología para tratar a un paciente que había sido recientemente operado.

    Leopoldo Luque, “médico de cabecera” de Maradona y -según él- su “consejero”, anticipó que podría volver a hablar sin responder preguntas, con el objetivo de refutar el testimonio que brinde Gianinna. Para el neurocirujano y principal imputado, tanto ella como Dalma dijeron que iban a conseguir un clínico para su papá y aseguró que él no debía cumplir ese rol.

    “Solo era un neurocirujano y no estaba al tanto de nada clínico. Las apreciaciones de mi especialidad las hice yo mismo. Todos lo sabían. Las hijas me dijeron específicamente que iban a buscar a un clínico”, sostuvo la semana pasada durante su declaración. “Solo era un neurocirujano y no estaba al tanto de nada clínico. Las apreciaciones de mi especialidad las hice yo mismo. Todos lo sabían. Las hijas me dijeron específicamente que iban a buscar a un clínico”, sostuvo la semana pasada durante su declaración.

    Hoy también están citados a declarar tres policías que vieron el cuerpo de Maradona minutos después de que se confirmara su fallecimiento. Se trata del comisario Lucas Farías, el primero en acudir a la casa; Lucas Borges, jefe de la departamental de Tigre; y Cristian Méndez, director de la Policía Científica en ese entonces.

    image
    Leopoldo Luque.

    Leopoldo Luque.

    En el juicio anterior, que fue declarado nulo tras el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, los efectivos coincidieron en que el abdomen de Maradona estaba “muy inflado” y “a punto de explotar”.

    Esos testimonios quedaron archivados, pero deberán repetirlos nuevamente ante los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón, y echan por tierra los dichos de Luque, quien manifestó que Diego “no estaba hinchado”, y hasta aportó una foto del día antes de su visita al country de Tigre para reforzar su teoría de que Maradona “no agonizó”, tal como sostiene la acusación.

    Los imputados por la muerte de Maradona, uno por uno

    En ese nuevo juicio por la muerte de Maradona, siete profesionales de la salud están acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años.

    • Leopoldo Luque: neurocirujano y médico de cabecera. Es uno de los principales señalados por la acusación.
    • Agustina Cosachov: responsable del tratamiento psiquiátrico durante la última etapa.
    • Carlos Díaz: especialista en adicciones que integraba el equipo tratante.
    • Nancy Forlini: jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga Swiss Medical.
    • Mariano Perroni: responsable del equipo de enfermeros.
    • Pedro Di Spagna: supervisaba la evolución general del paciente.
    • Ricardo Almirón: integraba el equipo de asistencia diaria.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Uno por uno: quiénes son los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

    Uno por uno: quiénes son los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

    Diego Armando Maradona.

    Empieza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escándalo del documental

    El juicio por la muerte de Maradona vuelve a escena. Leopoldo Luque es el principal implicado.

    Juicio por la muerte de Maradona: arranca de cero tras el escándalo Makintach

    Muerte de dos motociclistas.

    Tragedia: se atravesó un caballo y mató a dos en la ruta