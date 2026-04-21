Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Gianinna y los primeros policías que vieron el cuerpo

La hija del Diez dará su testimonio luego de que se suspendiera su presencia la semana pasada. Se espera que Leopoldo Luque vuelva a declarar.

El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda este martes con una audiencia clave. Después de la fallida declaración de Gianinna, la hija más chica del Diez esta vez sí se sentará en el estrado para responder preguntas sobre qué ocurrió días antes del fallecimiento de su papá.

Diego, que había sido externado de la Clínica Olivos tras una cirugía por un hematoma subdural, estaba al cuidado de un equipo médico en una casa alquilada en el barrio cerrado San Andrés, de Tigre. Pero todo se complicó y, según sostienen la fiscalía y la querella, no había aparatología para tratar a un paciente que había sido recientemente operado.

Leopoldo Luque, “médico de cabecera” de Maradona y -según él- su “consejero”, anticipó que podría volver a hablar sin responder preguntas, con el objetivo de refutar el testimonio que brinde Gianinna. Para el neurocirujano y principal imputado, tanto ella como Dalma dijeron que iban a conseguir un clínico para su papá y aseguró que él no debía cumplir ese rol.

“Solo era un neurocirujano y no estaba al tanto de nada clínico. Las apreciaciones de mi especialidad las hice yo mismo. Todos lo sabían. Las hijas me dijeron específicamente que iban a buscar a un clínico”, sostuvo la semana pasada durante su declaración. “Solo era un neurocirujano y no estaba al tanto de nada clínico. Las apreciaciones de mi especialidad las hice yo mismo. Todos lo sabían. Las hijas me dijeron específicamente que iban a buscar a un clínico”, sostuvo la semana pasada durante su declaración.

Hoy también están citados a declarar tres policías que vieron el cuerpo de Maradona minutos después de que se confirmara su fallecimiento. Se trata del comisario Lucas Farías, el primero en acudir a la casa; Lucas Borges, jefe de la departamental de Tigre; y Cristian Méndez, director de la Policía Científica en ese entonces.