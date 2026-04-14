Empieza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escándalo del documental

Pasaron más de cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona . En el medio, hubo un juicio que terminó anulado durante el escándalo del documental secreto de la jueza Julieta Makintach , y una causa que acumuló cientos de fojas, pericias y discusiones técnicas. Este martes, todo vuelve a empezar.

Uno por uno: quiénes son los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

El segundo juicio oral por el fallecimiento del exfutbolista comenzará a las 10 en San Isidro con un nuevo tribunal, pero el mismo objetivo: determinar si hubo responsabilidades penales en el equipo médico que lo asistía durante su internación domiciliaria en Tigre .

En el banquillo estarán siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual. La fiscalía sostiene que Maradona fue dejado en una situación de desamparo sanitario. Las defensas, en cambio, apuntan a que su cuadro clínico era complejo y que no hubo delito.

El nuevo debate se desarrollará en dos audiencias semanales y estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, luego de que la jueza Julieta Makintach fuera destituida por haber autorizado y protagonizado una serie documental clandestina. Los fiscales serán nuevamente Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

La estructura del juicio seguirá un orden progresivo. Primero declararán los familiares más cercanos, como Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Jana Maradona y Verónica Ojeda. Burlando adelantó que las hijas del Diez estarán en todas las audiencias.

Luego, declararán los peritos que intervinieron en la autopsia y en las juntas médicas, cuyos informes resultan clave para entender el estado de salud del Diez y las condiciones en las que fue atendido.

Finalmente, será el turno de los médicos, enfermeros y coordinadores de la atención que recibió Maradona durante sus últimos días de vida.

La ronda de testigos recién comenzará el jueves, ya que este martes se darán las cuestiones preliminares y los lineamientos del juicio. “Todavía no se definió un cronograma y no sabemos cuándo declaramos”, dijo Ojeda.

“Por como se dieron las cosas, lo más probable es que arranque con cierta similitud al juicio del año pasado”, adelantó el abogado de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk. Su clienta, junto con el neurólogo Leopoldo Luque, son los principales acusados.

Más allá de que el tribunal pueda seguir los lineamientos de aquel debate que quedó trunco, lo cierto es que todo lo que sucedió en el primer juicio no tiene validez en este proceso. Los testigos, las pruebas y los pedidos de las partes no serán tenidos en cuenta.

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Proponen acelerar el debate

Se espera la declaración de varios testigos, además de la incorporación de una extensa prueba documental y pericial. Por eso, se prevé que el juicio se extienda durante varios meses.

En este contexto, según informaron fuentes judiciales, podrían ir desistiendo de algunos testimonios a medida que avance el juicio. “Entiendo que hubo ciertas conversaciones entre las partes para acelerar el debate y que terminemos antes de la feria”, sostuvo la fuente. Se habla de una lista de al menos 90 personas.

Uno de los puntos centrales del debate será entender y analizar cómo se llevó adelante la internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre, donde Maradona pasó sus últimos días.

Para la fiscalía, ese esquema fue “deficiente” y no cumplía con los estándares médicos necesarios para un paciente con sus antecedentes. La acusación sostiene que hubo omisiones, falta de controles y decisiones que contribuyeron al desenlace.

Las defensas, por su parte, buscarán demostrar que el tratamiento fue consensuado, que se adecuaba a la situación del paciente y que la muerte fue consecuencia de patologías preexistentes.

Los imputados por la muerte de Maradona, uno por uno