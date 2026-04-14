Uno por uno: quiénes son los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Siete trabajadores de la salud serán juzgados desde este martes en el palacio judicial de San Isidro por sus responsabilidades médicas en la muerte de Diego Armando Maradona. El astro del fútbol argentino falleció el 25 de noviembre de 2020 en una casa de la localidad bonaerense de Tigre, donde estaba rehabilitándose tras una operación de cabeza a la que se había sometido semanas antes. Su cuidado estaba a cargo de un grupo de médicos, que ahora están imputados por homicidio simple con dolo eventual. Los acusan de haber desatendido al Diez en sus últimos días y no advertir su desmejoría.

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El delito que los llevó al banquillo de los acusados tiene una pena en expectativa de entre 8 y 25 años de prisión. Su futuro será definido por los magistrados Pablo Rolón, Alberto Gaig y Alberto Ortolani, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 . Se espera que tengan un veredicto para los primeros días de junio, cuando haya concluído la etapa probatoria y los alegatos finales.

Entre los imputados están, por un lado, el neurocirujano Leopoldo Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz . Los tres fueron señalados por la acusación como el equipo médico personal de Maradona, los que tenían trato cotidiano con él y un vínculo cercano.

Por el otro, se encuentran el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini.

Neurocirujano, fue el principal médico personal de Diego Maradona durante sus últimos años de vida y el referente del equipo que supervisaba su salud. Está acusado de haber tenido responsabilidad en el manejo de la internación domiciliaria a la que llevaron al Diez tras su operación por un hematoma subdural en la cabeza y en las decisiones médicas que se tomaron hasta el fallecimiento del exfutbolista.

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Agustina Cosachov

Psiquiatra, integrante del equipo médico que atendió a Maradona poco antes de su muerte. Además de estar acusada de homicidio simple con dolo eventual también fue imputada por falsedad ideológica, por firmar un certificado sobre el estado mental de Maradona sin haberlo visitado.

Cosachov fue quien monitoreó el tratamiento psiquiátrico durante la internación domiciliaria en Tigre. La Fiscalía además la señala por no haberse encargado personalmente de la reanimación de Diego cuando ella era “la única médica presente en el lugar” cuando lo encontraron inconsciente.

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Carlos Díaz

Psicólogo, fue convocado para el tratamiento de las adicciones de Maradona. Según la acusación, durante la internación domiciliaria en Tigre, Díaz recomendó restringir el contacto de la familia con Diego en los días previos a su fallecimiento, como parte de una estrategia terapéutica. Para los fiscales, lo “aisló”.

Entre el material en el que se basa su defensa para pedir la absolución están los resultados del análisis toxicológico realizado al cuerpo del Diez tras su muerte, que arrojó que no había consumido drogas. En este sentido, su abogado argumenta que el psicólogo cumplió con el objetivo para el que lo habían contratado.

Ricardo Almirón

Enfermero, fue uno de los encargados de controlar la salud y signos vitales de Diego Maradona durante la internación domiciliaria. El día en que murió el Diez él estaba de turno.

La defensa de Almirón se basa en que él dice que cumplía órdenes del equipo médico y que reportó anomalías en el estado de Maradona antes de su muerte. No obstante, se lo acusa de no haber actuado con la urgencia necesaria ante los signos de deterioro del paciente.

Mariano Perroni

Coordinador de enfermeros durante la internación domiciliaria de Maradona. Según la causa, era el nexo entre los enfermeros y el equipo médico principal. Se lo señala por la organización y supervisión del personal de enfermería.

Nancy Forlini

Coordinadora de la prepaga. Estaba a cargo de la logística y la gestión administrativa del cuidado de Maradona en su casa. Se la acusa de no haber garantizado la presencia de los recursos médicos adecuados y de no haber supervisado debidamente la atención brindada.

Pedro Di Spagna

Médico clínico, integró el grupo de WhatsApp donde estaban los profesionales a cargo de la atención domiciliaria de Maradona. Para la acusación, Di Spagna era responsable de la supervisión clínica del paciente, aunque según su defensa, tuvo escasa intervención directa: solo lo habrían llamado para dos interconsultas, de las cuales en una ocasión no habría podido atenderlo.