    • 16 de abril de 2026 - 07:19

    Juicio por la muerte de Maradona: declara Gianinna Maradona y los primeros en ver a Diego sin vida

    Los testigos para la segunda audiencia son Gianinna Maradona, Lucas Farías y Juan Carlos Pinto. Comenzará a las 10 de la mañana.

    Gianinna Maradona.

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    Uno de ellos será el comisario Lucas Farías, el primero en ingresar a la vivienda del lote 45 del barrio San Andrés donde murió el astro del fútbol argentino. Para los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, él es uno de los que tiene la versión más “pura” de cómo estaba Diego al fallecer.

    En declaraciones previas, el policía había dicho ante la Justicia que, cuando llegó al domicilio donde estaba Maradona, se encontró con un “bulto prominente” que resultó ser su cuerpo. Esta descripción sostiene la postura de la acusación que asegura que el Diez estaba muy edematizado y nadie lo ayudó.

    También declarará Juan Carlos Pinto, el médico que firmó el acta de muerte. El profesional ya había testificado en el juicio nulo, donde dijo que Diego ya llevaba algunas horas sin vida para el momento en el que lo encontraron y lo intentaron reanimar.

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    Gianinna Maradona y Fernando Burlando.

    Gianinna Maradona y Fernando Burlando.

    “Estuvimos haciendo reanimación, pero su cuerpo ya no tenía actividad eléctrica y el paciente ya tenía signos de muerte. Yo le dije a Claudia (Villafañe) que había fallecido, pero me decían que no, que había que llevar a una clínica. No querían aceptar que había muerto", había relatado el médico.

    La última testigo del día será Gianinna Maradona, la hija de Diego, que en 2025 habló durante siete horas ante el tribunal, contó que la muerte de su papá la llevó a un momento de mucha oscuridad y tuvo varias crisis de llanto.

    “Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para volver a levantar y ver crecer a mi sobrina, Roma, y seguir criando a mi hijo, que la verdad que lo hago sola. Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo no me lo puedo sacar de la cabeza. Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie”, había dicho.

    También recordó el último día que vio a su papá con vida. Fue el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de su fallecimiento. En su declaración, dijo que no lo vio bien: estaba hinchado y con voz robótica. Se preocupó, así que dijo le avisó a Leopoldo Luque.

    “Mi papá estaba tirado en la cama sin poder levantarse, estaba muy hinchado, sus ojos, sus manos. Yo me quedé con él en la cama, le pedía que se levante, que venga al comedor conmigo, pero no tenía ganas de nada. Sus ojos no se veían de lo hinchados que estaban”, recordó el año pasado entre lágrimas.

    Si bien la audiencia está programa hasta las 17, se evaluará una posible extensión del horario en caso de que las declaraciones se alarguen más de lo estipulado.

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