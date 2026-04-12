Juicio por la muerte de Maradona: arranca de cero tras el escándalo Makintach

El juicio por la muerte de Maradona vuelve a comenzar este martes en los Tribunales de San Isidro, luego de que el proceso anterior fuera declarado nulo por el escándalo que involucró a la ex jueza Julieta Makintach. La causa por la muerte del ídolo argentino reinicia desde cero y busca determinar responsabilidades penales.

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El nuevo debate oral comenzará el 14 de abril y estará centrado en el presunto homicidio simple con dolo eventual , con siete imputados entre profesionales de la salud que atendieron a Diego Armando Maradona en sus últimos días. Leopoldo Luque , Agustina Cosachov y Carlos Díaz encabezan la lista de acusados.

Las audiencias se realizarán los martes y miércoles en el edificio judicial de la calle Ituzaingó 340, con una fuerte expectativa social y posibles movilizaciones para exigir justicia. Familiares directos como Dalma, Gianinna y Jana Maradona, junto a Verónica Ojeda , volverán a declarar ante los jueces.

El proceso anterior quedó invalidado tras comprobarse la participación de la jueza Makintach en el documental Justicia Divina, lo que generó un escándalo institucional sin precedentes. Se detectó la filmación no autorizada dentro del tribunal , incluyendo escenas de audiencias y entrevistas en el despacho judicial.

Durante ese juicio anulado, más de 40 testigos declararon y se presentaron pruebas sensibles , como audios y fotos de la autopsia. Incluso se produjo la detención del ex jefe de seguridad de Maradona, aunque luego fue liberado.

El fiscal Patricio Ferrari exhibió las pruebas del escándalo en plena audiencia, lo que provocó la reacción de los familiares del ex futbolista y la posterior expulsión de la jueza. Días después, la Justicia determinó la nulidad total del proceso.

El juicio Maradona incluye nuevamente el testimonio de Verónica Ojeda. Foto: Agencia NA.

Makintach fue posteriormente destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos, además de quedar imputada por delitos como cohecho, abuso de autoridad y malversación de fondos. La causa penal sigue en curso en San Isidro.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por nuevos magistrados, tendrá la responsabilidad de llevar adelante un juicio que busca esclarecer lo ocurrido el 25 de noviembre de 2020, cuando Maradona falleció por un edema pulmonar vinculado a una insuficiencia cardíaca.

El rol de cada imputado será clave: desde decisiones médicas hasta la coordinación de la internación domiciliaria. El accionar del equipo de salud está bajo la lupa judicial, en un caso que conmueve al país y al mundo.