Juicio por la muerte de Maradona: Luque declaró "yo lo amaba, era mi ídolo"

Leopoldo Luque declaró por la muerte de Diego Maradona, habló de su vínculo emocional y cuestionó decisiones de la familia.

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El neurocirujano Leopoldo Luque declaró durante la audiencia por la muerte de Diego Maradona, donde afirmó que tenía un fuerte vínculo con el exfutbolista y explicó su rol médico. La jornada incluyó cruces en Tribunales.

Juicio Maradona: declaración de Leopoldo Luque En una declaración sorpresiva, Leopoldo Luque habló durante más de 30 minutos en el marco del proceso judicial por la muerte de Diego Maradona, sin responder preguntas de los fiscales y defendiendo su intervención médica.

El neurocirujano aseguró que su relación con el exfutbolista era cercana y que “lo amaba, era mi ídolo”, mientras insistió en que su rol profesional estuvo limitado por decisiones externas dentro del entorno del caso.

Durante su exposición en Tribunales, Luque apuntó contra la familia Maradona, señalando desacuerdos sobre la internación y el tratamiento domiciliario, en un contexto donde también se expusieron mensajes y comunicaciones privadas del equipo médico.