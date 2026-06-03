Roban dos veces el mismo local en menos de 48 horas y apuntan al "Ñoño" un reconocido delincuente

Un local comercial de Rivadavia fue víctima de dos robos en poco más de 48 horas , en un hecho que generó preocupación entre comerciantes de la zona. Los episodios ocurrieron durante la noche del sábado, en las primeras horas del domingo, y nuevamente durante la madrugada del martes.

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El local afectado es Peikam Make Up, ubicado en la intersección de Rastreador Calívar y Lavalle, a unos 200 metros de avenida Ignacio de la Rosa.

Según relató el propietario, el primer robo fue descubierto el domingo por la mañana cuando llegó al comercio y encontró la puerta violentada y un importante desorden en el interior. Tras revisar el faltante, constató que habían sustraído auriculares, parlantes, cables para iPhone, cargadores y secadores de pelo, entre otros elementos.

Luego del hecho, el comerciante reemplazó la puerta dañada con la intención de reforzar la seguridad del lugar. Sin embargo, la tranquilidad duró poco.

Durante la mañana del martes, al regresar al local, volvió a encontrarse con una escena similar: la puerta había sido forzada nuevamente y el comercio presentaba signos de haber sido revisado por delincuentes.

Al verificar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el dueño observó que el autor sería el mismo individuo que había ingresado durante el primer robo.

CGIAGGS

De acuerdo con la investigación, el principal sospechoso es un joven conocido en el ambiente delictivo como "El Ñoño", domiciliado en La Bebida y actualmente intensamente buscado por la Policía.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 13ª, mientras que la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar y localizar al presunto autor de los ilícitos.

Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba para avanzar con el esclarecimiento del caso y recuperar los objetos sustraídos.