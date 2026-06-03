Perdió el celular y le vaciaron Mercado Pago: encontraron al responsable

La investigación de una presunta estafa vinculada al extravío de un teléfono celular, en 9 de Julio, tuvo un rápido avance y permitió identificar al presunto responsable de una transferencia no autorizada de dinero realizada desde una cuenta de Mercado Pago.

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Según informaron desde la Comisaría 31ª de Las Chacritas , el caso inició el pasado 30 de mayo con la apertura del legajo caratulado como presunta estafa, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas .

De acuerdo con la denuncia radicada por la víctima, el hombre había perdido su teléfono celular y, posteriormente, advirtió que desde su cuenta de Mercado Pago habían realizado una transferencia por un monto de 58.000 pesos sin su consentimiento.

A partir de la denuncia, efectivos policiales comenzaron una serie de tareas investigativas para determinar qué había ocurrido con el dispositivo y rastrear el destino del dinero transferido.

Como resultado de esas diligencias, los investigadores individualizaron al hombre que habría recibido el dinero enviado desde la cuenta de la víctima. Ante esta situación, mantuvieron comunicación con el ayudante fiscal de turno de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, quien dispuso que el sospechoso quedara vinculado a la causa judicial.

Además, durante el procedimiento secuestraron el teléfono celular denunciado como extraviado. Posteriormente, el aparato fue exhibido al damnificado, quien lo reconoció como de su propiedad.

Con estos avances, la causa continúa bajo la órbita de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes y establecer las circunstancias en las que produjeron la transferencia del dinero.

Desde la Policía destacaron que el rápido trabajo investigativo permitió recuperar el dispositivo y esclarecer el hecho denunciado, aportando elementos clave para el avance de la causa judicial.