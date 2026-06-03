    • 3 de junio de 2026 - 17:12

    Investigan el hallazgo de un cráneo humano en el patio de una casa en Córdoba

    Los restos óseos fueron encontrados este domingo en el fondo de un domicilio de La Falda. La Policía realizó rastrillajes en busca de otros huesos.

    Investigan el hallazgo de un cráneo en Córdoba

    Investigan el hallazgo de un cráneo en Córdoba

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Un inquietante hallazgo moviliza a la Justicia y a la Policía de Córdoba. Un cráneo humano fue encontrado en el patio de una vivienda de la ciudad de La Falda y ahora los investigadores intentan determinar cómo llegó hasta el lugar y a quién pertenecen los restos.

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    El descubrimiento se produjo en una casa ubicada sobre calle Río Quinto al 500, cerca del arroyo Los Quinteros. Según informaron fuentes policiales, la propietaria de la vivienda, una mujer de 38 años, encontró el cráneo al regresar a su domicilio y dio aviso inmediato al 911.

    Tras la denuncia, efectivos de la Unidad Regional Departamental Punilla Norte se presentaron en el lugar y preservaron la escena para permitir el trabajo de los peritos. La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia, que ordenó una serie de estudios para determinar la antigüedad de los restos y si existen otros elementos de interés en la zona.

    De acuerdo con las primeras averiguaciones, la hipótesis que cobra más fuerza es que el cráneo habría sido arrastrado por un perro desde algún sector cercano, posiblemente desde la ribera del arroyo o un área donde pudieran existir restos óseos. Esa teoría se sustenta en las características del hallazgo y en las condiciones del lugar donde apareció el elemento.

    Mientras avanzan las pericias forenses, los investigadores buscan establecer si el cráneo corresponde a un hecho reciente o si se trata de restos de antigua data. Por el momento, no se reportaron otros hallazgos vinculados al caso y las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

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