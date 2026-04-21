Violento vuelco en Santa Lucía: un joven se durmió al volante y terminó en un zanjón

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes en inmediaciones de calle 12 de Octubre. A pesar de la magnitud del impacto contra el tendido eléctrico, el conductor resultó solo con heridas leves.

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Un joven de 29 años salvó su vida de milagro en la madrugada de este martes, tras protagonizar un espectacular accidente vial en el departamento Santa Lucía. El siniestro ocurrió cerca de las 2.20 de la mañana sobre calle 12 de Octubre, entre Pellegrini e Hipólito Yrigoyen, a escasas cuadras de donde reside la víctima.

El conductor, identificado por las fuentes policiales como Ismael Rodrigo Castro, circulaba a bordo de un Ford Fiesta en dirección a su domicilio particular. Según relató el propio involucrado a los efectivos que arribaron a la escena, la tragedia estuvo cerca de concretarse cuando, en un descuido producto del cansancio, se quedó dormido mientras manejaba.

Esta maniobra involuntaria provocó que el rodado se desestabilizara y se desviara hacia el costado oeste de la calzada. El auto impactó con violencia contra una pilastra del tendido eléctrico —lo que ocasionó un corte de energía en la zona inmediata— y terminó volcando en el interior de un zanjón.