    • 21 de abril de 2026 - 09:33

    Violento vuelco en Santa Lucía: un joven se durmió al volante y terminó en un zanjón

    El siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes en inmediaciones de calle 12 de Octubre. A pesar de la magnitud del impacto contra el tendido eléctrico, el conductor resultó solo con heridas leves.

    El auto quedó dstrozado.

    El auto quedó dstrozado.

    Foto:

    Un joven de 29 años salvó su vida de milagro en la madrugada de este martes, tras protagonizar un espectacular accidente vial en el departamento Santa Lucía. El siniestro ocurrió cerca de las 2.20 de la mañana sobre calle 12 de Octubre, entre Pellegrini e Hipólito Yrigoyen, a escasas cuadras de donde reside la víctima.

    Leé además

    superclasico caliente en santa lucia: festejaron el triunfo de boca a los tiros y terminaron detenidos

    Superclásico caliente en Santa Lucía: festejaron el triunfo de Boca a los tiros y terminaron detenidos
    Las estafas son recurrentes.

    Nueva estafa virtual, esta vez con Marketplace: vendía un sanitario por redes y le vaciaron 7 millones de pesos

    El conductor, identificado por las fuentes policiales como Ismael Rodrigo Castro, circulaba a bordo de un Ford Fiesta en dirección a su domicilio particular. Según relató el propio involucrado a los efectivos que arribaron a la escena, la tragedia estuvo cerca de concretarse cuando, en un descuido producto del cansancio, se quedó dormido mientras manejaba.

    Esta maniobra involuntaria provocó que el rodado se desestabilizara y se desviara hacia el costado oeste de la calzada. El auto impactó con violencia contra una pilastra del tendido eléctrico —lo que ocasionó un corte de energía en la zona inmediata— y terminó volcando en el interior de un zanjón.

    Al llegar al lugar del hecho, el personal policial encontró a Castro fuera del vehículo, por lo que dieron aviso inmediato al servicio de emergencias 107. El joven fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, donde fue examinado por los facultativos. Tras realizarle las curaciones de rigor por diversos golpes y escoriaciones, los médicos determinaron que las lesiones no revestían gravedad, por lo que recibió el alta hospitalaria poco después.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Abrio sus puertas la Escuela Municipal de Arte de Santa Lucía con talleres gratuitos para todas las edades.

    Santa Lucía enciende su agenda cultural: la Escuela de Arte Municipal abre sus talleres gratuitos

    Canal Benavidez.

    Policías lograron rescatar a un hombre que se arrojó al canal Benavídez

    Arce, el empleado de comercio de Santa Lucía que no se frenó en ningún momento para acosar y abusar de una menor.

    Acosó y abusó de una menor usando hasta el celular de su hija: fue condenado pero quedó libre

    El delincuente José Miguel Garramuño sumó siete años de cárcel a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. Tras hacer estragos en Rawson y Chimbas.

    Condenaron a "El Punga", el delincuente armado que hizo estragos en Rawson y Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo