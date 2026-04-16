Nueva estafa virtual, esta vez con Marketplace: vendía un sanitario por redes y le vaciaron 7 millones de pesos

Mediante un falso comprobante y un llamado técnico fraudulento, los delincuentes tomaron el control de su cuenta bancaria y transfirieron los ahorros a destinos desconocidos.

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Una vecina del departamento Santa Lucía se convirtió en la última víctima de la creciente ola de ciberestafas en la provincia, tras sufrir el robo de una suma millonaria de su cuenta personal. Lo que inició como una transacción doméstica de rutina a través de la plataforma Marketplace de Facebook, derivó en una compleja maniobra de ingeniería social que terminó con el desapoderamiento de 7.000.000 de pesos.

El episodio comenzó cuando la mujer, de apellido Flores, publicó la venta de un inodoro en la mencionada red social. Al poco tiempo, un supuesto interesado se comunicó con ella manifestando su intención de compra inmediata. Tras acordar el precio y proporcionar el alias para el depósito, la damnificada recibió un comprobante de transferencia de Mercado Pago que, a primera vista, certificaba el pago del producto.

Sin embargo, la trampa se activó minutos después mediante una comunicación telefónica. Un hombre, que se hizo pasar por representante técnico de la billetera virtual, le informó sobre un presunto error en la acreditación del dinero. Con un discurso persuasivo, el estafador guio a la vecina a través de una serie de pasos técnicos bajo la premisa de "solucionar el inconveniente", logrando que la víctima le otorgara involuntariamente el control total de sus credenciales de seguridad.

La pesadilla se confirmó cuando la mujer notó movimientos sospechosos en su aplicación. En cuestión de segundos, los delincuentes realizaron transferencias por el valor total de 7 millones de pesos hacia cuentas de terceros. Al intentar contactar nuevamente al comprador y al supuesto soporte técnico, descubrió que había sido bloqueada de todos los medios de comunicación.