    • 15 de abril de 2026 - 08:24

    Policías lograron rescatar a un hombre que se arrojó al canal Benavídez

    El hecho ocurrió durante la noche en Santa Lucía. Un cabo policial se lanzó al agua para sostenerlo hasta concretar el rescate.

    Canal Benavidez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 33 años fue rescatado por personal policial luego de arrojarse al interior del canal Benavídez. El hecho ocurrió este martes en la noche, alrededor de las 23.

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    El oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el sargento Gabriel Ángel Puca, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el cabo Matías Leonel Vega Ante fueron condenados.

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    Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este acudieron al cruce de avenida Benavídez y Tucumán tras ser comisionados por el operador de frecuencia, quien alertó sobre la situación.

    Al llegar, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona y lograron ubicar al hombre en el canal, a la altura de calle Benavídez, metros antes de Necochea, hacia el oeste. En ese contexto, el cabo Germán Planes se arrojó al agua y logró sujetarlo, manteniéndolo a salvo hasta que el resto del personal completó el operativo de rescate.

    El hombre fue asistido en el lugar por personal médico y, según se indicó, se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Lanteri acompañado por su madre, de 66 años.

    Desde la Policía confirmaron que la persona rescatada se encuentra fuera de peligro.

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