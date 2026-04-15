    • 15 de abril de 2026 - 09:32

    Murió en un accidente Miguel Ángel Grutka: los detalles

    La víctima tenía 66 años.

    La escena del accidente fatal que se produjo en Posada.

    La escena del accidente fatal que se produjo en Posada.

    Foto:

    Murió un motociclista tras despistar e impactar contra un vehículo estacionado en Posadas, Misiones. El hecho ocurrió cerca de las 13:30 horas en la intersección de las avenidas Juan José Passo y Tomás Massa, cuando por causas que se investigan, una motocicleta marca Taiga 110 cc perdió el control e impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública.

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    La víctima fue identificada como Miguel Ángel Pedro Grutka (66), quien falleció este martes al mediodía tras protagonizar un siniestro vial en la ciudad de Posadas.

    El rodado era conducido por Grutka, quien iba acompañado por una mujer de 63 años, quien fue examinada por personal de salud y no presentaba lesiones de gravedad. A consecuencia del impacto, el conductor falleció en el lugar.

    En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, médico policial y personal especializado, a fin de establecer las circunstancias del siniestro.

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