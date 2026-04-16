Embistieron un control de Gendarmería y abandonaron un auto con 11.390 paquetes de cigarrillos de origen extranjero

Luego de un seguimiento controlado, los uniformados hallaron el vehículo sin ocupantes. El avaluó de la mercadería de contrabando supera los 23.587.500 de pesos.

El vehículo secuestrado con la mercadería en el interior.

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Efectivos de la Sección Núcleo, quienes dependen del Escuadrón 10 “Eldorado” de Gendarmería Nacional, estaban realizando un control de ruta sobre la Ruta Provincial Nº17,en la localidad de Santiago de Liniers, cuando observaron que se acercaba un vehículo Volkswagen Gol Trend, color gris, que al percatarse de la presencia de los uniformados aceleró su marcha, envistió el dispositivo del control y se dio a la fuga.

Ante este hecho, los gendarmes realizaron un seguimiento controlado, logrando hallar el rodado abandonado, con la puerta del lado del conductor abierta y con gran cantidad de cartones de cigarrillos de distintas marcas a simple la vista.

Inmediatamente, personal de Criminalística de “Eldorado”, en presencia de testigos hábiles, realizaron el recuento en el asiento de la unidad con un resultado total de 11.390 atados de cigarrillos de origen extranjero.

Asimismo, tras la consulta de antecedentes, los uniformados confirmaron que el automóvil poseía pedido de secuestro activo, con una denuncia realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.