"Viví un infierno": una mujer fue golpeada y desnudada por otras cinco mujeres en la puerta de un boliche

Araceli Ponce (23) fue salvajemente golpeada y despojada de su ropa el domingo de madrugada en la vía pública por cinco mujeres. Junto a su abogada iniciaron acciones contra las agresoras en la Justicia. El gravísimo hecho sucedió en la provincia de Misiones .

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Con moretones visibles y llanto a flor de piel, Araceli Ponce se animó a contar las agresiones que sufrió en la madrugada del domingo 5, a la salida del pub ubicado por calle Centeno, entre Rivadavia e Irigoyen. Junto a ella estuvo su abogada, Viviana Rodríguez Bonutti.

Araceli comenzó diciendo: “En este momento la estoy pasando muy mal. Agradezco que estoy bien, pero mi hijo está muy decaído, está muy mal en la escuela, va muy triste. Lo que más me duele es que tenía a mi hijo esperándome en mi casa. Soy una madre presente. Mi hijo tiene 7 años y estoy todo el tiempo con él. Ahora no puedo ir ni a trabajar porque tengo miedo”.

Luego relató lo que recuerda de aquella madrugada. “A una de las chicas la veía de la escuela, pero no la conozco. En dos ocasiones me quiso empujar. Le dije a mi pareja que iba a hablar con la directora, pero me dijeron que no hiciera caso”, relató.

La mujer contó que dentro del pub no tuvo contacto con las agresoras. “En ningún momento las miré. Cerca de la salida vienen tres chicas y me agarran de los cabellos. Seguridad las saca y me preguntan si las conocía. Después otras dos chicas me advierten que tenga cuidado porque eran problemáticas”, describió.

El ataque en la vía pública

Al salir del local, Araceli fue interceptada por un grupo mayor. “Iba cruzando la calle cuando veo que eran siete chicas que me gritaban. Ya estaba todo planificado, muchas estaban descalzas”, relató.

“Quise escapar, pero me alcanzaron. Ahí pierdo la conciencia por un momento. Me dieron una golpiza terrible, me pegaban con un casco. Eran cinco las que me golpeaban”, agregó.

La joven logró incorporarse y pidió ayuda: “Me subí a la vereda, me puse detrás de un árbol y pedí que alguien me tapara. Me arrastraron de los cabellos y me siguieron golpeando. La gente miraba, algunos se reían, nadie me ayudaba”.

También denunció que quedó prácticamente sin ropa. “Me cubría como podía. Tengo un corte en el pecho y golpes en todo el cuerpo. Me duele respirar, me cuesta caminar”.

Denuncia, secuelas y avance judicial

Tras el ataque, un hombre la llevó a su casa. Al día siguiente, al ver los videos, tomó dimensión de lo ocurrido. “Me quería morir. Pensé que había sido un mal sueño, pero no”.

Su abogada indicó que existen indicios de que la agresión fue planificada y adelantó que solicitarán la detención de las involucradas. También señaló que hubo dificultades iniciales para identificar a todas las agresoras.

Araceli contó que debió cerrar sus redes sociales por hostigamiento. “Desde el domingo no duermo bien, estoy muy afectada. Estuve en el hospital, me hicieron estudios y tengo múltiples lesiones”.

Además, afirmó que ninguna de las agresoras se acercó a pedir disculpas. “Quiero justicia. Hoy soy yo, mañana puede ser otra chica”.

La causa avanza en la Justicia mientras la víctima continúa recuperándose de las lesiones físicas y del impacto emocional que le dejó el ataque.