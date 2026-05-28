    • 28 de mayo de 2026 - 18:00

    El juez Enrique Mattar quedó imputado tras atropellar a un motociclista en Capital

    El juez de Faltas, Enrique Mattar, enfrentó este jueves la audiencia judicial por el siniestro ocurrido en avenida Rawson y 9 de Julio.

    EnriqueMattar, juez de Faltas.

    Enrique Mattar, juez de Faltas.

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    La audiencia estuvo encabezada por el juez Matías Parrón. Durante la exposición de la UFI Delitos Especiales, Mattar permaneció atento a la reconstrucción de los hechos realizada por el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

    Según precisó Fiscalía, Mattar continuará en libertad durante el proceso judicial e incluso, en caso de ser condenado, la pena prevista podría ser de cumplimiento condicional, ya que el máximo contemplado para ese delito es de tres años.

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    Roberto Ginsberg y Emiliano Pugliese, funcionarios de la UFI Delitos Especiales.&nbsp;

    Roberto Ginsberg y Emiliano Pugliese, funcionarios de la UFI Delitos Especiales.

    Al momento de ser consultado por el juez Parrón sobre si deseaba declarar, Mattar respondió: “No voy a hacerlo en esta instancia del proceso en mi contra”.

    Tanto la Fiscalía como la defensa del acusado, representada por el abogado Mario Padilla, aceptaron un plazo de cuatro meses de investigación. Durante ese período, Mattar deberá presentarse cada vez que sea citado y no entorpecer la causa, medidas impuestas por el juez Parrón.

    Cómo fue el choque

    De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Pedro Palacio, de 38 años, circulaba en una moto 110cc cuando chocó contra un Volkswagen Up conducido por Mattar.

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    Mario Padilla, abogado defensor del juez de Faltas, Enrique Mattar.&nbsp;

    Mario Padilla, abogado defensor del juez de Faltas, Enrique Mattar.

    Uno de los aspectos más delicados de la causa es que, según la investigación, el juez habría continuado su marcha después del impacto sin detenerse a asistir al motociclista herido.

    La situación fue advertida por otro conductor que presenció el hecho y decidió seguir al vehículo hasta inmediaciones del Acceso Sur, donde finalmente personal policial logró interceptarlo en medio de un operativo.

    Como consecuencia del choque, Pedro Palacio sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado a un centro de salud, donde permaneció internado hasta ser dado de alta.

    Los antecedentes viales de Mattar

    El caso volvió a poner en escena otros antecedentes viales protagonizados por Enrique Mattar durante 2018.

    El primero ocurrió el 21 de marzo de ese año, cuando el magistrado protagonizó un choque en la esquina de Brasil y Entre Ríos, en Capital.

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    El juez de la audiencia fue Mat&iacute;as Parr&oacute;n.

    El juez de la audiencia fue Matías Parrón.

    En el otro vehículo viajaba una mujer embarazada de cuatro meses junto a su hija de dos años. Ambas fueron trasladadas al Hospital Rawson por precaución. Tras ese episodio, trascendió que Mattar conducía con el carnet vencido, situación que luego reconoció públicamente y atribuyó a un “olvido”.

    Meses después, el 21 de septiembre de 2018, volvió a quedar involucrado en otro siniestro vial mientras circulaba por avenida Córdoba. En esa oportunidad chocó contra una camioneta Amarok en inmediaciones del Teatro del Bicentenario.

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