El jueves imputarán al juez Enrique Mattar por el siniestro vial contra un motociclista

La causa que investiga al juez de Faltas de San Juan, Enrique Mattar, por el siniestro vial ocurrido en Capital contra un motociclista tendrá un nuevo avance judicial este jueves 28 de mayo de 2026, cuando se realice la audiencia de formalización en su contra por el delito de lesiones culposas.

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Fuentes judiciales confirmaron a DIARIO DE CUYO que la audiencia está prevista para horario de siesta y será encabezada por el juez Matías Parrón . En la parte acusatoria actuará el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg , mientras que la defensa del magistrado estará representada por el abogado Mario Padilla .

La investigación se inició luego de un episodio ocurrido el miércoles 6 de mayo por la tarde en la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio, en Capital , donde Mattar fue señalado por presuntamente cruzar un semáforo en rojo, impactar contra un motociclista y continuar circulando sin detenerse.

Según la reconstrucción preliminar de Fiscalía, el juez conducía un Volkswagen Up gris de este a oeste por calle 9 de Julio cuando habría atravesado el cruce con luz roja y a alta velocidad . En ese momento chocó contra una motocicleta de 110 cilindradas que circulaba por avenida Rawson de norte a sur con semáforo habilitado.

El motociclista sufrió golpes en la espalda y la cabeza y fue trasladado al Hospital Rawson, aunque las lesiones fueron calificadas como leves y se encuentra fuera de peligro.

La situación fue advertida por otro motociclista que presenció el hecho y decidió seguir al vehículo sospechoso hasta inmediaciones del Acceso Sur, donde finalmente fue interceptado por efectivos policiales que realizaban controles vehiculares.

Qué dijo Enrique Mattar

Tras el episodio, el entorno de la defensa del magistrado dio a conocer la versión de Mattar sobre lo sucedido. Según explicó el abogado Mario Padilla, el juez aseguró que no advirtió el impacto y por eso continuó circulando.

Desde la defensa sostuvieron que Mattar manejaba con los vidrios cerrados debido al viento Zonda y que “no sintió el impacto”. Además, remarcaron que el Volkswagen Up “no tiene ninguna abolladura y está intacto”.

“Si hubiese advertido el choque, se hubiera frenado”, señalaron desde el entorno del magistrado. “Si hubiese advertido el choque, se hubiera frenado”, señalaron desde el entorno del magistrado.

En tanto, desde Fiscalía indicaron que tanto un testigo presencial como registros fílmicos incorporados a la causa sostienen la hipótesis de que el automóvil habría cruzado el semáforo en rojo y a alta velocidad.

Ahora, con la audiencia de formalización prevista para este jueves, la investigación ingresará en una nueva etapa judicial donde se buscará establecer la eventual responsabilidad penal del juez Enrique Mattar en el siniestro vial.