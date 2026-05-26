El financista cercano a Tapia presentó un escrito y negó las acusaciones en su contra: "Me declaro inocente"

Se trata de Ariel Vallejo, que tiene nexos con la AFA y es investigado en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. No responderá preguntas.

El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y con nexos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, declaró hoy en el juzgado de Lomas de Zamora, encabezado por Luis Armella, y negó las acusaciones en su contra en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Además, presentó un escrito y evitó responder preguntas.

“Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, reza el texto. Vallejo aseguró que la causa es “mediática”, al tiempo que aclaró que se encuentra “a derecho y a disposición del juzgado desde el 1 de diciembre de 2025″.

En otro tramo de su descargo, el empresario señaló: “Al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa”.

“Creo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”, remarcó Vallejo. “En relación a la retención indebida, aclaro que no soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa”, añadió.

Con respecto a la causa que lo vincula con el club Banfield, afirmó: “Desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, presidente de una entidad, de la cual le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben, más intereses”.