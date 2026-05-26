El financista cercano a Tapia presentó un escrito y negó las acusaciones en su contra: "Me declaro inocente"

El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y con nexos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, declaró hoy en el juzgado de Lomas de Zamora, encabezado por Luis Armella, y negó las acusaciones en su contra en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Además, presentó un escrito y evitó responder preguntas.
“Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, reza el texto. Vallejo aseguró que la causa es “mediática”, al tiempo que aclaró que se encuentra “a derecho y a disposición del juzgado desde el 1 de diciembre de 2025″.
En otro tramo de su descargo, el empresario señaló: “Al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa”.
“Creo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”, remarcó Vallejo. “En relación a la retención indebida, aclaro que no soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa”, añadió.
Con respecto a la causa que lo vincula con el club Banfield, afirmó: “Desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, presidente de una entidad, de la cual le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben, más intereses”.
En la causa se investiga un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según la fiscal federal, Cecilia Incardona, y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar “apariencia de legitimidad” a flujos económicos sin contraprestación real.
Las claves de la causa por lavado de dinero y asociación ilícita en la que es investigado el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia
- La investigación se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó maniobras que habrían permitido evadir más de $3.327 millones en impuestos mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas.
- La investigación involucra movimientos por más de $800 millones y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. La Justicia busca determinar si esta asociación ilícita se creó con el objetivo de “cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes”.
- Otro de los ilícitos en cuestión sería el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.
- Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A. y también ocupó los roles de director suplente de Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A., Roma Inversiones S.A., administrador titular de Ars Cambios S.A.S., y administrador suplente de Fenus S.A.S.
- Según la Justicia, estas empresas, y otras constituidas por personas de su entorno más cercano, respondían directamente a sus intereses “interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos”.